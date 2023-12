OpenAI 承认ChatGPT变懒惰，用户抱怨增加，正在研究修复方案

All in One Accessibility是一款基于辅助技术和人工智能的网络辅助工具,用于改善ADA和WCAG 2.1网站无障碍性。它提供了52多个功能,可帮助组织快速提升网站的无障碍性和可用性。该产品提供免费和专业版两个版本。