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OpenAI 承认ChatGPT变懒惰，用户抱怨增加，正在研究修复方案

2023-12-10 10:03 · 稿源：站长之家

要点

1、OpenAI 的官方 ChatGPT 账号收到了用户关于 GPT-4变懒的反馈，正在研究修复这个问题。

2、外界猜测 OpenAI 可能为了节省算力资源和减少非法内容输出而限制了 GPT-4的功能。

3、用户在社交平台分享了 ChatGPT 变懒的证据，验证了 OpenAI 正在测试新的推理方法的可能性。

站长之家（ChinaZ.com）12月10日 消息:OpenAI 旗下的 ChatGPT 账号最近承认了 GPT-4变懒的问题，并表示他们正在研究修复这个问题。自11月11日以来，ChatGPT 账号没有更新过模型，导致用户的反馈数量激增。虽然这不是故意的，但大模型的行为是不可预测的。

有外界猜测认为，OpenAI 为了节省算力资源和减少非法内容的输出，限制了 GPT-4的部分功能。这个问题也引起了用户的不满，他们在社交平台分享了 ChatGPT 变懒的证据，验证了 OpenAI 正在测试新的推理方法的可能性。

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在用户的反馈中，他们指出 ChatGPT 在回答问题时变得懒散，只会回答部分内容，剩下的留给用户自己来想。例如，用户询问从现在到2024年5月5日的所有周末，ChatGPT 只回答了大约有24周，无法为每一周列出详尽的清单。用户不满地表示，即使向 ChatGPT 提供更具体的要求，它依然无法回答。这也引发了用户对 ChatGPT 变懒的猜测，认为 OpenAI 可能是为了节省算力支出才使得它变得越来越懒。

从技术层面分析，一位名为 Jonathan 的用户提出了一些可能的解释。他认为，OpenAI 可能正在测试新的推理方法，也可能正在托管不同上下文大小的模型，并且不想在无用且无聊的问题上浪费算力。

另外，OpenAI 内部的主网络在不同语境的 GPT4中是相同的，这导致了多个模型共享相同的核心和私密数据。为了节省运行时间，每个模型在调用之前都会对输入进行推理步骤，而不是在调用时按需更新。此外，为了在850-1024个推理步骤内返回简洁的内容，OpenAI 额外训练了一个核心网络。总的来说，这些解释都指向 OpenAI 为了节省算力支出而使 ChatGPT 变得懒散。

然而，这个问题已经引起了用户的不满和批评。在谷歌的 APP 商店中，ChatGPT 收到了许多1星的评分。甚至 OpenAI 在谷歌地图上的公司地址也遭到了打一颗星的抗议，原因就是因为 ChatGPT 变懒了。用户们希望 ChatGPT 能够提供更具体和准确的回答，而不是只给出模糊的信息。对于 OpenAI 来说，修复 ChatGPT 变懒的问题是一个紧迫的任务，他们需要尽快找到解决办法，以提高用户的满意度和体验。

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