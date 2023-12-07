真我 GT5Pro正式发布 首销售价 3298 元起

站长之家（ChinaZ.com）12月7日 消息:今日，真我 GT5Pro正式发布。12+256GB 版本首销3298元，16+256GB 版本首销3598元，16+512GB 版本售价3898元，以及最高配的16GB+1TB 版本售价为4198元。

从硬件配置来看，真我 GT5Pro 采用了最新的骁龙8Gen3移动平台，搭配了 LPDDR5X 内存和 UFS4.0闪存，确保了强大的运行速度和存储效率。其散热系统也颇具特色，采用了12000mm²3VC 冰山散热系统。

在显示方面，它拥有一块6.78英寸的 OLED 屏幕，具备目前行业最高峰值亮度4500nit，手动亮度至高1000nit、全局亮度至高1600nit。同时支持144Hz刷新率，2160Hz瞬时触控，20000级调光，同时，支持Pro-XDR高动态显示。

相机配置方面，真我 GT5Pro 配备了高规格的索尼传感器，包括前置32MP 和后置50MP 主摄+8MP 超广角微距+50MP 潜望长焦的组合，支持长焦微距拍摄，预计在拍摄效果上会有不错的表现。

续航方面，它内置了5400mAh 的大电池，并且支持长寿版100W 闪充和无线闪充，可以在短时间内快速充电，提高使用效率。

此外，真我 GT5Pro 还具备许多其他的特性，如多种配色选择、NFC、红外遥控、X 轴线性马达、USB3.2、杜比全景声双扬声器、IP64防尘防水等级，以及基于 Android14的 realme UI5.0系统等。

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