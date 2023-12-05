首页 > 业界 > 关键词  > 正文

一加 12 手机正式发布 售价 4299 元起

2023-12-05 16:33 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:在今日下午的发布会上，一加12正式发布。提供留白、苍绿、岩黑三款配色，分别采用了陶瓷玻璃、叠翠玻璃、丝绸玻璃工艺。

004dYw4Bgy1hkixcvw17qj61vm0nuwm202.jpg

一加12搭载了高通的最新处理器骁龙8Gen3，并配备了 LPDDR5X 内存 + UFS4.0闪存，最高可提供24GB +1TB 的存储空间。此外，一加12还配备了新一代异步内存技术，使得24GB 版的手机能够持久保活48个应用。

一加12采用“新一代超光影影像系统”，并首次搭载索尼 LYT-808主摄，以及1/2英寸64MP 的豪威 OV64B 潜望长焦、48MP 索尼 IMX581超广角镜头，并配备了前置32MP IMX615镜头。此外，一加12还搭载了2K 的东方屏，并首发 X1发光材料，配合 Display P1显示芯片实现4500尼特的峰值亮度，成为首个通过 DisplayMate A+ 认证的国产2K 屏。

一加12还首发医疗级“明眸护眼”技术，号称“行业已有的护眼方案，全部超越;行业未有的护眼技术，首次发布”，并获得了行业首个莱茵 TÜV 智能护眼3.0认证和国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的医疗级护眼认证。

在游戏体验方面，一加12搭载全新一代超帧超画引擎，并配备了独家定制 Pixelworks X7独显芯片，最高可开2K120Hz 画质。一加12还拥有灵犀触控技术，通过了19项触控监测，号称可以做到100万次连续滑动无断触。

此外，一加还定义并联合高通共同研发、优化，深入芯片底层对触控调优，大幅降低游戏触控延迟;针对游戏中的不同按键进行优，并全新升级雨水触控技术，号称大面积淋水都不会受影响，结合 IP65防尘防水功能，解决湿手触控问题。

一加12手机今日下午开启预售，12月11日上午正式开售，定价从4299元起。

008hb2Skgy1hkip37mc1wj30og3kgqv6.jpg

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 一图了解一加12：迄今最护眼的2K屏手机 4299元起

    一加12正式发布，起售价是4299元，有留白、岩黑和苍绿三种配色可选。该机首发2K东方屏，联合京东方打造，是国产首DisplayMateA2K屏，屏幕尺寸为6.82英寸，分辨率3168*1440，PPI510，拥有100%DCI-P3。核心配置上，一加12搭载高通骁龙8Gen3移动平台，最高配备24GB1TB存储，后置5000万6400万4800万三摄，电池是5400mAh，支持100W有线、50W无线闪充。

  • 魅族21手机正式发布售价3399元起 首发搭载Flyme 10.5

    魅族在2023年秋季无界生态发布会上正式发布了魅族21手机，这款手机采用了无界美学设计，并搭载了第三代骁龙8处理器，售价3399元起。魅族21采用了6.55英寸三星OLED旗舰直屏，支持1920Hz高频调光、120Hz刷新率，峰值亮度1800nits，色彩管理万级调光，并获得了SGS低蓝光认证、HDR10认证、帧享ZREAL认证。魅族21还新增了AicyAI大模型、FlymeAR等功能。

  • 华为MatePad Pro 11 2024发布：支持北斗卫星通信 售价4299元起

    在今天下午的全场景发布会上，华为推出了备受瞩目的MatePadPro112024款平板电脑。这款平板电脑在全球范围内首次引入了北斗卫星通信功能，为消费者提供了更为可靠和及时的通信体验。这款平板电脑将于12月8日00:00正式开售。

  • 4999元起！iQOO 12 Pro正式发布 堪称六边形战士

    在11月7日晚间，iQOO举办的新品发布会上，正式推出了其旗舰手机iQOO12Pro。作为该品牌旗下定位最高的机型，iQoo12Pro不仅配置上表现出色外观设计也相当时尚。虽然价格较高，但对于追求高性能体验的消费者来说还是值得考虑的选择之一。

  • 荣耀 100 系列发布 售价 2499 元起

    在今晚的新荣耀三周年暨荣耀100系列新品发布会上，荣耀正式发布了荣耀100系列手机，包括荣耀100和荣耀100Pro两款机型，售价从2499元起。荣耀100Pro搭载了骁龙8Gen2移动处理平台，并配备了荣耀自研射频增强芯片C1。同时内置立体声双扬声器并预装MagicOS7.2系统。

  • OPPO Reno 11系列手机发布 售价 2499 元起

    OPPO在今天的发布会上推出了全新的Reno11Pro系列手机，其中标准版将于11月25日开售，Pro版将于12月1日开售。OPPOReno11:8256GB版本售价2499元、12256GB版本售价2799元、12512GB版本售价2999元。OPPOReno11Pro前置32MP，后置50MP主摄8MP32MP长焦三摄;在电池续航方面，OPPOReno11Pro内置4700mAh电池，支持80W快充;普通版采用4800mAh电池，支持67W快充。

  • vivo X100系列正式发布：引入AI蓝心大模型 售价3999元起

    vivoX100系列正式发布。vivoX100系列全球首发搭载了联发科技的天玑9300旗舰芯片，该芯片采用全大核CPU架构设计，包括4个Cortex-X4超大核和4个Cortex-A720大核，性能强劲。vivoX100系列搭载了新一代操作系统OriginOS4和智能助理蓝心小V，以及寰宇信号放大系统，提供更好的系统体验和通信性能。

  • 问界新M7后驱智驾版正式发布 售价28.98万元起

    在今日的发布会上，华为余承东表示，华为在智能汽车领域采取了三种模式:零部件供应模式、HI模式和鸿蒙智选车模式，旨在帮助汽车企业打造高品质、智能化的汽车产品并实现良好的销售业绩。鸿蒙智选车模式是华为智能汽车业务的新升级，通过与中国汽车产业的合作伙伴联手，共同迎接智能电动汽车时代的发展高峰。智界S7预定量现已突破20000台。

  • 真我 GT5Pro正式发布 首销售价 3298 元起

    真我GT5Pro正式发布。12256GB版本首销3298元，16256GB版本首销3598元，16512GB版本售价3898元，以及最高配的16GB1TB版本售价为4198元。真我GT5Pro还具备许多其他的特性，如多种配色选择、NFC、红外遥控、X轴线性马达、USB3.2、杜比全景声双扬声器、IP64防尘防水等级，以及基于Android14的realmeUI5.0系统等。

  • 华为智界 S7 汽车正式发布 售价 24.98 万起

    华为智选车品牌旗下的首款轿车——智界S7已经正式发布。它提供了四款车型，包括智界S7Pro、智界S7Max、智界S7Max和智界S7MaxRS，售价分别为24.98万、28.98万、31.98万和34.98万。在动力方面，智界S7四驱版的前电机功率为150kW，后电机功率为215kW，0-100km/h加速时间仅需3.3秒。

  • Gamelight: - 手机游戏的用户获取平台

    Gamelight是一个为移动游戏提供用户获取服务的平台。通过我们自主发布的游戏推荐平台，您可以获得100%来自游戏玩家的直接流量。我们提供广泛的定向选项，如年龄、性别、领域、相似游戏和竞争对手游戏的定向，以提升您的用户获取效果。

    用户获取 移动游戏 广告投放

  • Linnk:即时阅读内容，享受AI带来的快乐

    Linnk是一个AI驱动的阅读工具，可以即时阅读内容并享受AI带来的快乐。它能够帮助用户快速阅读各种内容，清除待阅清单，提高生产力。Linnk还提供了智能推荐和个性化订阅功能，以满足用户的阅读需求。

    阅读 AI 生产力

  • Lunchbreak AI:用AI生成论文和研究报告

    Lunchbreak AI是一个使用AI技术帮助学生研究和撰写论文的工具。它可以快速生成符合学术规范的研究内容，并提供引用和参考文献。通过使用Lunchbreak AI，学生可以节省大量的时间和精力，同时确保他们的论文没有抄袭问题。该产品提供免费和付费版本，付费版本包含更多功能和资源。

    写作 学术 AI

  • Hitab:用小组件自定义你的新标签页

    HiTab是一个免费的ChatGPT新标签页，支持自定义小部件、暗黑模式和集成ChatGPT组件。您可以自由排列和混合搭配小部件，包括倒计时、天气、热搜、计算器等功能。HiTab使您的新标签页保持干净、美观，提升浏览体验。

    新标签页 浏览器扩展 个性化

  • ITOKA:体验未来音乐制作

    ITOKA 是一款基于 AI 技术的 Web3.0 音乐创作工具，提供最先进的 Muse 引擎，让用户可以轻松制作自己的音乐作品。通过 ITOKA，用户可以体验未来的音乐制作，探索全新的创作方式和音乐风格。该平台还提供了市场、个人音乐库、成就系统等功能，用户可以通过创作获得免费的 NFT 奖励。无论您是专业音乐制作人还是新手，ITOKA 都能满足您的需求，让您的音乐创作之旅更加简单、创造力无限。

    音乐 AI Web3.0

  • Pandarocket AI Suite:AI 助力提升电商运营

    PandaRocket 是一款集成先进工具的 AI 助手套件，可用于分析产品饱和度、优化营销策略、挖掘可操作的客户见解等。放心启动您的业务并将其推向新的高度。AI 动力电子商务的未来已经到来。

    AI 电商 营销

  • Wale:定制数据，一次性运行多个提示

    Wale 是一个定制数据的智能提示工具。它提供直观的界面，帮助用户在自定义数据集上构建提示。您可以导入 CSV 文件或使用 Wale 的电子表格编辑器创建数据。Wale 允许您调整参数，如温度和最大序列长度，以获得更准确、可靠、成本效益的提示。您还可以查看历史记录以跟踪提示的进展，并进行比较实验。通过 Wale，您可以更轻松地构建更好的提示。

    智能提示 数据定制 编辑器

  • Pimento:让我们一起创造

    Pimento 是一个网页应用程序，团队可以与人工智能协作，得到他们最好的创意。使用您自己的参考，创建定制的 AI 模型并安全生成独特的图像和文本。

    创意 人工智能 图像

  • Gondolin:用于提高工作效率的浏览器插件

    Gondolin是一个基于GPT-4的浏览器插件,它可以智能识别您的工作任务,为您创建零避扰的数字环境,使您专注于提高工作效率。该插件可以智能屏蔽分心的网站,实时适应您的任务并保持注意力集中。它支持跨浏览器,可以监控多个浏览器的活动,确保您在任何浏览器中都能保持高效工作。

    生产力 效率 屏蔽

  • Stillgram:一键删除照片中的人群

    Stillgram 是一款人工智能旅行相机应用程序，能够神奇地从照片中删除背景人群。无需付费即可使用，也提供高级版本。立即获取！

    旅行 摄影 人工智能

  • Superpowered AI:提供检索增强生成的API,提高检索能力,针对无法回答的用户问题和混乱的用户输入

    Superpowered.ai通过自主研发的技术组件SuperStack,解决了标准RAG流水线在实际使用中出现的许多失败情况。SuperStack包含AutoQuery、相关段落提取和自动上下文注入等技术,可以转换易混淆或表述不当的用户输入为良构的搜索查询,动态检索相关信息,确保语言模型充分理解每段文本的含义。通过Chat端点快速部署会话式AI应用;提供UI组件加速应用开发。可广泛应用于客户支持助理、员工生产力工具、教育应用、法律援助工具等场景。

    API 检索增强生成 知识库

  • Tudle:AI疗愈，随时随地

    Tudle是一款革命性的疗愈AI应用，旨在为您的心理健康提供便捷和可及的支持。我们理解寻求疗愈可能会面临成本、时间限制和社会偏见等各种障碍。因此，我们开发了一种创新解决方案，利用人工智能的力量，为您提供个性化的疗愈体验。

    心理健康 人工智能 疗愈

  • Latext AI:GPT-4搭载，Overleaf编辑器内的强大插件

    Latext AI是一款基于GPT-4的插件，为用户提供强大的Latex编辑功能。其优势在于智能化处理，提供高效的Latex编辑体验。定价为7天免费试用，之后每月10美元。定位于为Latex编辑者提供更高效、智能的编辑工具。

    Latex 编辑器 智能化

  • Krater:解锁人工智能技术的全部潜力

    Krater.ai 是一款全能的人工智能超级应用，集成了各种人工智能工具。无论是创作者还是写手，还是任何追求效率和优化工作流程的人，都能从 Krater.ai 中获益。轻松在点击按钮时生成所需的内容，无复杂性、纯粹的人工智能力量。不再支付多个应用程序的费用，切换到一体化解决方案并节省大量费用。在我们的所有应用程序中生成 100% 无抄袭的内容，并通过一致的界面无缝切换应用程序，无缝流畅地进行工作。

    人工智能 文案生成 图像生成

  • Rizz!:极速AI键盘，轻松畅聊

    Rizz!是一款极速AI键盘，通过上传截图或输入提示，即可获得快速的智能回复。不仅适用于社交媒体发布、起草专业邮件、构思创意等，还可轻松制造幽默风趣的开场白。最新版本新增功能，通过上传对话截图，Rizz将为您生成个性化回复。无论是给老板写邮件还是试图吸引心仪对象，这一功能都能满足您的需求。

    AI 键盘 智能回复

  • SayHi:LinkedIn消息定制助手

    SayHi是一款Chrome浏览器插件，能够为您的LinkedIn消息生成深思熟虑、富有见地的个性化消息。您可以快速设置消息模板，选择您想要的语气，并利用接收者的公开LinkedIn资料打造完美的消息。SayHi适用于招聘人员寻找潜在人才、职场人士扩大人脉、销售代表挖掘客户、创业者获得项目资金、领导招聘杰出员工、投资者联系创始人等多种场景。

    LinkedIn 消息定制 招聘

  • Fellow:通过AI助手提高会议效率

    Fellow是一个利用AI技术提高会议效率、质量的在线产品。它可以帮助用户规划、参与和记录高效的会议,通过缩短和减少会议的数量,在整个组织中提高生产力。主要功能包括会议笔记、多语言会议记录、会议copilot等。适用于需要高效会议和提高生产力的团队。

    会议 笔记 生产力

  • Stability ai video generater:AI视频生成器

    Stability AI视频生成器是一款基于人工智能的在线视频生成工具，具有强大的功能和优势。用户可以通过该工具快速创建高质量的视频内容，无需专业技能和复杂的软件。

    视频生成 人工智能 在线工具

  • SuperKeen AI:超级智能AI

    SuperKeen AI是一款超级智能AI产品，提供个性化的LinkedIn推广服务。它能够撰写出色的、经过深入研究的InMails和连接请求，大大提高了回应率和接受邀请率。它可以根据相互的联系、教育背景、雇主和共同经验进行个性化定制。提供针对销售、招聘和反馈的模板，帮助用户进行销售推广、招聘、求职和寻求反馈等工作。

    个性化 智能AI LinkedIn推广

  • I ♡ Captions:轻松创建专业质量的视频字幕！自动转写和自定义规格，减少制作时间。

    I ♡ captions是一个AI Powered的字幕制作工具，可以帮助用户轻松创建高质量的字幕。它可以自动转写音频和视频，减少手动工作的需求。同时，它具有快速创建字幕的特点，只需分数的时间即可完成。用户可以根据需要应用流行的媒体规格或自定义规格，确保字幕符合项目的特定要求。I ♡ captions提供了各种定价计划，适用于个人用户、内容创作者和机构。

    字幕 视频制作 自动转写

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM