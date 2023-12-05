一加 12 手机正式发布 售价 4299 元起

站长之家（ChinaZ.com）12月5日 消息:在今日下午的发布会上，一加12正式发布。提供留白、苍绿、岩黑三款配色，分别采用了陶瓷玻璃、叠翠玻璃、丝绸玻璃工艺。

一加12搭载了高通的最新处理器骁龙8Gen3，并配备了 LPDDR5X 内存 + UFS4.0闪存，最高可提供24GB +1TB 的存储空间。此外，一加12还配备了新一代异步内存技术，使得24GB 版的手机能够持久保活48个应用。

一加12采用“新一代超光影影像系统”，并首次搭载索尼 LYT-808主摄，以及1/2英寸64MP 的豪威 OV64B 潜望长焦、48MP 索尼 IMX581超广角镜头，并配备了前置32MP IMX615镜头。此外，一加12还搭载了2K 的东方屏，并首发 X1发光材料，配合 Display P1显示芯片实现4500尼特的峰值亮度，成为首个通过 DisplayMate A+ 认证的国产2K 屏。

一加12还首发医疗级“明眸护眼”技术，号称“行业已有的护眼方案，全部超越;行业未有的护眼技术，首次发布”，并获得了行业首个莱茵 TÜV 智能护眼3.0认证和国家眼科诊断与治疗工程技术研究中心的医疗级护眼认证。

在游戏体验方面，一加12搭载全新一代超帧超画引擎，并配备了独家定制 Pixelworks X7独显芯片，最高可开2K120Hz 画质。一加12还拥有灵犀触控技术，通过了19项触控监测，号称可以做到100万次连续滑动无断触。

此外，一加还定义并联合高通共同研发、优化，深入芯片底层对触控调优，大幅降低游戏触控延迟;针对游戏中的不同按键进行优，并全新升级雨水触控技术，号称大面积淋水都不会受影响，结合 IP65防尘防水功能，解决湿手触控问题。

一加12手机今日下午开启预售，12月11日上午正式开售，定价从4299元起。

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