英伟达CEO黄仁勋称：美国建立独立的芯片供应链或需20年时间

站长之家(ChinaZ.com) 11月30日 消息:Nvidia首席执行官黄仁勋在纽约时报DealBook大会上表示，美国建立自主芯片供应链可能需要20年的时间。作为半导体行业的巨头，黄仁勋指出，Nvidia公司的成功取决于来自世界各地的多种元件，而并非仅仅依赖于中国台湾，即使台积电在该地制造了全球最先进的半导体技术。

黄仁勋表示:“我们离供应链独立可能需要10到20年的时间。这对未来十年或二十年来说并不是一个非常切实际的事情。” 他的时间预估的上限表明，美国可能需要比拜登政府期望的更长的时间，才能完全摆脱对国外供应商的依赖。然而，下限上的估算与拜登政府目前的期望完全一致。

此前，美国国家标准与技术研究院主任劳瑞·E·洛卡什奥估计，“在十年内，我们预计美国将能够制造和封装全球最复杂的芯片。” 然而，由于对国家安全的担忧，美国上个月加强了对出口的管制，限制了一些公司，包括Nvidia，向中国出售其最先进的技术。

对此，黄仁勋确认Nvidia一直在寻求在中国继续开展业务的方式，因为中国是全球最大的半导体市场之一。尽管他表示美国的新规定对国家安全是“绝对”必要的，但他表示Nvidia正在“开发符合规定的产品”，一旦符合规定，他们将恢复对中国的业务。他补充说:“我们尽量与所有人做生意。另一方面，我们的国家安全很重要。我们的国家竞争力很重要。”

然而，黄仁勋对新规定可能产生意外后果表示担忧。今年，Nvidia实现了“股市历史上最大的单日涨幅”之一，市值增加了2000亿美元。但最近，Nvidia警告投资者，由于出口管制的原因，本季度可能会出现下滑，这可能导致美国公司失去收入，从而变得不够竞争力。黄仁勋暗示，这将使美国落后，而中国可能找到规避出口管制的方法，以获取领先的技术，激发其自己的芯片进步。

在8月份，美国商会解释了美国可能在实现拜登政府设想中的国内芯片供应链方面落后的原因。商会在庆祝CHIPS和科学法案通过一年后指出，美国已经投资了530亿美元，私营公司宣布了超过1660亿美元的与半导体相关的投资。

然而，商会指出，太多的关注集中在启动390亿美元的半导体激励计划上，而法案“包含了其他几个互补且至关重要的计划，应该优先考虑。” 商会表示:“尽管国会充分资助了半导体投资，但他们并没有完全资助科学和研发授权的增加”，并建议“政策制定者应该优先考虑CHIPS和科学法案的‘科学半部分’的资金。”

商会还指出半导体工业协会的一项研究发现，美国没有充分准备高技能的工作人员来满足未来的人才需求。该协会估计，在目前的轨迹下，“67，000个，或者预计新增工作的58%，可能无法填补。”

为了满足人才需求，商会建议美国考虑进行移民改革，并与私营部门合作，“通过继续关注和投资K-12教育，以及大专院校的研究生和本科课程，包括社区大学，帮助建立半导体人才储备。”

根据商会的说法，过去一年的科学和研发经费是“授权水平的27亿美元不足”，而明年的预算有可能将这一差距扩大至51亿美元。

商会预计即使全面实施CHIPS和科学法案，最终也不能“解决所有半导体竞争力和研发领导地位的挑战”。商会表示，实现这一目标“需要联邦政策制定者采取额外行动”。为填补新政策出台之前的空白，商会建议美国考虑依靠“与制定半导体供应链进步的盟国之间的强有力的国际合作”，如日本、韩国、欧盟和英国。

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