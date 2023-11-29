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AI加持的神级配音工具TTSMaker 支持50多种语言300种语音风格

2023-11-29 16:43 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:TTSMaker是一款免费的文本转语音工具，它不仅提供了强大的语音合成服务，而且支持50多种语言，包括中文、英语、日语、韩语、法语、德语、西班牙语、阿拉伯语等。这款工具采用了先进的AI神经网络推理模型，能够在短时间内将文本转换为自然流畅的语音。

不仅如此，TTSMaker还支持超过300种语音风格，这使得它在自媒体、有声书创作、教育培训等领域具有广泛的应用价值。无论是在抖音、快手、B站等平台的视频配音，还是用于其他创作需求，TTSMaker提供的300种音色可以轻松胜任。为了更好地适应自媒体平台的需求，TTSMaker甚至提供了多种抖音风格的语音，供用户免费使用。

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体验地址：https://ttsmaker.cn/

使用TTSMaker非常简便，您可以利用它大声朗读文本和电子书，也可以下载生成的音频文件用于商业用途，而这一切都是完全免费的。通过右侧的高级选项，您可以进行在线试听，并灵活调节主播的语速、语调、音量以及停顿，以满足个性化的需求。此外，该工具支持多种音频格式的导出，使用户能够更灵活地应用生成的语音。

值得一提的是，TTSMaker不仅支持网页在线使用，还兼容Windows和Mac系统，为用户提供了更多的使用选择。这意味着您可以随时随地利用这个便捷的工具进行文本转语音，无论是在创作过程中还是在商业应用中，都能够得心应手。总的来说，TTSMaker是一款功能强大、应用广泛且免费的文本转语音工具，为用户提供了高效、便捷的语音合成服务。

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