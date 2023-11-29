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报告称苹果计划终止与高盛的信用卡合作

2023-11-29 15:31 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 🚫 苹果计划终止与高盛的信用卡合作，据《华尔街日报》报道，合同预计将在接下来的12-15个月内结束。

2. 💳 受影响的产品包括苹果卡、苹果储蓄账户和苹果“以后付款”服务。

3. 🔄 高盛或曾考虑将合作转交给美国运通，但目前尚不清楚是否会实现，因为美国运通似乎担心该项目的贷款损失率。

站长之家(ChinaZ.com) 11月29日 消息:据《华尔街日报》报道，苹果计划终止与高盛的信用卡合作，合同预计将在接下来的12-15个月内结束。知情人士透露，这结束了一段充满困扰的合作，给高盛带来了比预期更大的成本。

受影响的产品包括Apple Card、苹果储蓄账户和Apple Pay Later服务。目前尚不清楚苹果是否已经安排其他银行取代高盛，或者是否仍在寻找替代方案。

苹果

《华尔街日报》指出，高盛曾考虑将合作转交给美国运通，但目前尚不清楚是否会实现。美国运通似乎对该项目的贷款损失率表示担忧。

报道称，美国最大的商店信用卡发行公司之一，同步金融，也在考虑接管Apple Card的运营。值得注意的是，同步金融曾在一开始与高盛竞标苹果信用卡项目，因此如果它接管这一角色，也并不奇怪。

苹果于2019年推出了Apple Card，目前估计已经拥有约1000万用户。今年早些时候，苹果推出了一个高收益储蓄账户，这两者都由高盛支持。然而，从一开始，苹果和高盛在该项目上采取了不同的方法，据称导致了两者关系的困扰。今年夏天的报道暗示，这一合作关系存在问题。

例如，早在一月份，有报道称高盛与苹果的合作导致该银行超过10亿美元的亏损。《华尔街日报》还表示，高盛高管称与苹果的关系导致对“信用卡账户管理实践”的监管审查增加。

其他问题包括苹果明确要求持卡人应在同一时间——即月初——收到账单，而不是像大多数其他信用卡计划那样按滚动时间。这导致高盛在每月初接到大量来电，给客服人员带来了挑战。

截至目前，苹果和高盛尚未对《华尔街日报》的报道发表评论。

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