一科技公司使用一系列生成式人工智能工具来缩短内容制作时间

划重点： 1. 🚀 **业务根本性变革:** Kiteworks Pte Ltd. 利用生成式AI工具彻底改变业务，实现了10倍效率提升，同时双倍增长搜索流量和创纪录的销售线索。 2. 🤖 **AI工具集:** 公司采用多种生成式AI工具，涵盖从电子邮件营销到销售培训的方方面面，其中包括OpenAI的ChatGPT和Anthropic PBC的Claude等。 3. 🌐 **全球化运营:** 利用自动化翻译，将公司85%的英语博客文章转化为其他语言。通过Claude和ChatGPT优化内容以满足不断更新的目标关键字列表。

站长之家(ChinaZ.com) 11月25日 消息:在大多数人还在初步了解生成式人工智能的阶段，Kiteworks Pte公司利用这一技术从根本上改变了他们的业务。作为一家提供安全文件共享、文件传输和电子邮件平台的公司，他们使用一套生成式AI平台，涵盖从电子邮件营销到销售培训的方方面面。高管们估计，他们实现了10倍的效率提升，同时搜索流量翻番，创造了创纪录的销售线索。

这一变革始于六个月前，当时首席战略和营销官Tim Freestone表示，“我要求我的团队每个人都成为触发AI应用响应的天才。” 从那时起，公司采用了越来越多的工具，包括OpenAI 的ChatGPT用于短篇内容，Anthropic PBC的Claude用于长篇文章和电子书等。此外，Perplexity AI Inc.的生成引擎、Google LLC的Area120孵化器的Chatbase、Jina AI GmbH的PromptPerfect等工具也成为他们工具包的一部分。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

经过精心选择的工具和数月的实践，Kiteworks已经变成了一个内容生成机器。公司将数百篇博客文章、词汇页面和其他内容资产导入Chatbase，并为公司服务的每个行业开发了定制提示。营销副总裁Patrick Spencer表示:“当我们推向市场时，与不同用例角色相关联的提示会有所不同。今天得到的结果将与下周得到的结果不同，因为已经添加了额外的内容。”

除了内容生成，聊天机器人还通过使代表能够针对销售场景制定销售pitch和电子邮件而自动化了销售培训。Freestone表示:“我们过去花费60到100个小时培训一名销售代表，现在我们省略了这一切。我们训练他们使用聊天机器人，这只需要一两个小时，我确信他们不会犯错。”

由于许多Kiteworks的客户受到严格的监管，公司必须根据多个行业定制销售简报。他们通过将通常“有无数页”的法规整文上传到Claude，完成了这项工作。AI引擎生成的摘要文档然后可以与产品特性匹配并反馈给Claude。“它写了一份2000字的简报，我们就完成了。” Freestone表示，“从历史上看，这通常需要每份解决方案简报花费大约10小时的时间，现在只需要一个小时。”

自动翻译已经将公司85%的英语博客文章转化为其他语言。为了在英国进行搜索优化，“我们要求Claude和ChatGPT提出一些与安全文件共享相关的主题，” Freestone表示，“它给了我们50个，然后我们挑选出最好的20个，生成了一篇博客文章。”生成式AI还可以根据不断更新的目标关键字列表优化内容。

Freestone表示，触发是生成式AI成功的关键:“对于ChatGPT，您必须使用诸如‘深呼吸’和‘逐步思考’之类的短语，以防它回答得太快。这是一种黑盒策略，即使工程师也不知道它为什么这样做。”

对生成内容进行人工监督也是至关重要的。“人在环中是不可或缺的，” Freestone表示。结果直接反映在底线上。Kiteworks今年不计划像过去一样增加营销人员。Freestone表示:“我们过去一直有一大堆内容需求，但现在不再有了。”

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