BIMlogic 推出革命性 AI 助手，Revit 将由自然语言人工智能驱动

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 24 日消息:澳大利亚的 BIMlogic 公司近日宣布了其最新的创新产品——BIMlogic Copilot，这是一款旨在彻底改变用户与 Revit 设计环境互动方式的 AI 助手。BIMlogic Copilot 的推出，标志着在建筑信息模型 (BIM) 领域的一次重大突破。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

BIMlogic Copilot 的核心优势在于它的简易性和智能性。用户无需编写代码或脚本，只需使用自然语言输入命令，软件即可执行相关任务。其应用范围广泛，包括根据命名模板复制和重命名视图、生成报告等。这款软件具备「适应性和智能性」，能够从与用户的对话中学习，适应用户的流程，从而在未来的项目中实现更快速的执行。

尽管 BIMlogic Copilot 目前仍处于早期访问阶段，BIMlogic 公司已正式发布了另外两款 AI 驱动的工具——智能注释 (Smart Annotation) 和智能示意图 (Smart Schematics)。

智能注释旨在优化 Revit 中的建筑文档，适用于结构、建筑、机电和制造部件设计。它通过自动化标签系统，智能地放置注释和引导线，同时优化可读性和展示质量。用户可以精确控制哪些元素被标记。

智能示意图则旨在简化 Revit 中管道和风管示意图设计的工作流程。用户可以一键将 3D Revit 模型转换为详细的 2D 示意图，执行工程计算（如压降和索引运行）并导出结果。

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