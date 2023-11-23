谷歌推多模态自回归模型Mirasol3B

要点: Google AI 发布了一种名为 Mirasol3B 的多模态自回归模型，可以学习处理音频、视频和文本等不同的模态数据。

Mirasol3B 采用了多模态自回归结构，将时间对齐和上下文模态分开建模，通过交叉注意力机制实现模态之间的信息交换。

Mirasol3B 的关键在于其应用了自回归建模到时间对齐的模态中，能够有效地处理长视频输入，并通过一个学习模块 Combiner 来协调视频和音频信号。

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:Google AI 推出的 Mirasol3B 是一种创新的多模态自回归模型，能够处理音频、视频和文本等不同模态的数据。该模型通过采用多模态自回归结构，将时间对齐和上下文模态分开建模，并通过交叉注意力机制实现模态之间的信息交换。

论文地址:https://arxiv.org/abs/2311.05698

Mirasol3B 还应用了自回归建模到时间对齐的模态中，通过智能分块和学习模块 Combiner 协调视频和音频信号，从而有效地处理长视频输入。该模型在各项评估中表现出色，并且相较于更大的模型，在文本生成方面表现出更好的泛化能力。

Mirasol3B 的创新思路和高性能使其成为解决多模态机器学习问题的重要进展，为实际应用提供了强大的多模态理解能力。作为多模态领域的进步标志，Mirasol3B 在不断探索 AI 模型理解世界复杂性的道路上起到了积极的推动作用。

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