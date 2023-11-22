数据显示：10月全球智能手机市场在连续27个月下跌后迎来增长

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:在全球智能手机市场经历了两年多的低迷后，据Counterpoint Research的数据显示，由于新兴市场的复苏，该市场在10月份迎来了5%的月销量增长，成为自2021年6月以来首个同比增长的月份，打破了27个月的连续同比负增长记录。

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过去两年，全球智能手机销售一直面临来自零部件短缺、库存增加和更换周期延长等多方面压力。Counterpoint在报告中表示，经过10月份的强劲增长，他们预计市场在2023年第四季度将继续同比增长，逐步走上复苏之路。

此次增长的推动力源于中东和非洲新兴市场的持续复苏，华为在中国市场的强劲回归，以及印度节日季的启动。报告指出，由于消费者涌向购买华为Mate60系列手机，华为在中国市场的智能手机销量在第三季度实现了惊人的37%增长。

尽管智能手机市场饱和度较高的发达市场复苏速度相对较慢，但苹果推出的iPhone15系列也成为增长的重要因素。

然而，随着全球智能手机市场的喜人回暖，英伟达却面临着中国市场的担忧。芯片设计商英伟达表示，受到美国新规定的影响，其在中国市场的销售额在第四季度将大幅下降。尽管如此，英伟达预计随着供应链问题的缓解，整体收入将超过华尔街的预期。

综合来看，全球智能手机市场的复苏为各大厂商带来了希望，尤其是在新兴市场的拉动下。然而，随着全球贸易和技术政策的波动，企业仍需谨慎应对市场的不确定性。

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