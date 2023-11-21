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Discord 宣布将于 12 月 1 日起关闭其人工智能聊天机器人 Clyde

2023-11-21 11:07 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 21 日消息:Discord 正在关闭其实验性人工智能聊天机器人 Clyde。根据公司的支持说明，Clyde 将于本月底被「停用」，并且从 12 月 1 日起，「用户将无法在私聊、群聊或服务器聊天中调用 Clyde」。

Discord，聊天

Clyde 的 AI 功能最初于今年早些时候开始测试，使用 OpenAI 的模型让聊天机器人回答问题并与 Discord 用户进行交流。尽管 Clyde 一直处于有限的测试阶段，Discord 曾计划将其作为其聊天和社区应用的基本部分。

目前尚不清楚 Clyde 为何突然停止服务。有可能这个聊天机器人将来会作为付费的 Nitro-only 功能回归，或者 Discord 在测试期间已经了解到足够的信息，决定不需要将 AI 聊天机器人内置在其服务中。Discord 并未明确说明停止服务的具体原因。

「Clyde 是我们与一小部分服务器共享的实验项目，」Discord 产品通讯总监 Kellyn Slone 在接受采访时表示，「Discord 一直在努力为用户带来新的功能和体验。Clyde 只是这项工作的一个版本，我们期待未来推出新的用户体验。」

除了 Clyde 之外，Discord 还在尝试各种 AI 功能，包括生成会话摘要的 AI。这一功能使 Discord 用户能够追踪他们可能错过的对话，特别适用于跨越多个时区的服务器。Discord 还一直在努力将其平台定位为 AI 开发者的家园，为开发者提供资金和资源，帮助他们为 Discord 构建 AI 应用。

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