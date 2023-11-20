AI驱动的餐厅平台初创公司 Malou 获得1000万美元融资

划重点: - 餐厅平台初创公司 Malou 宣布获得1000万美元的新融资，用于加速在法国的发展，提升产品功能并在国际上扩张，特别是在美国和中东地区。 - Malou 成立于2021年，提供一种基于人工智能的平台，旨在增强餐厅的数字化存在。该平台提供一系列功能，帮助餐厅提升在线口碑、可见性和客户参与度。 - Malou 目前在12个国家拥有2000家餐厅，包括独立餐厅、连锁餐厅、知名厨师和高知名度的餐厅集团。

站长之家（ChinaZ.com）11月20日 消息:人工智能驱动的餐厅平台初创公司 Malou 今天宣布获得1000万美元的新融资，以加速在法国的发展，提升产品功能并在国际上扩张，特别是在美国和中东地区。

成立于2021年的 Malou 提供一种基于人工智能的平台，旨在增强餐厅的数字化存在。该平台提供了一系列功能，帮助餐厅提升在线口碑、可见性和客户参与度。

该平台提供了一个集中的中心，整合了餐厅的 Google 页面、社交媒体资料和订购平台。然后利用人工智能和自动化技术分析和生成客户评价的回复，生成社交媒体帖子，并维护一致的信息，以增强餐厅的在线存在、搜索引擎优化、可见性和社交媒体参与度。

Malou 声称，其平台的综合方法管理和改善餐厅与客户之间的整个关系，从发现和转化到客户满意度的监测和忠诚度建立。该公司还提供个性化支持，旨在适应餐厅的需求和发展阶段。

目前，Malou 在12个国家拥有2000家餐厅，包括独立餐厅、连锁餐厅、知名厨师和高知名度的餐厅集团。其客户中的知名企业包括 Bagatelle Group 和 Krispy Kreme Doughnuts Inc.

本轮投资者包括 henQ Inc.、Bleu Capital Management LP、The Fork 创始人 Bertrand Jelensperger 以及 Lightspeed Management Co. LLC 的前首席产品官 Jim Texier。

"Malou 的团队能够将他们对餐厅营销的深入理解转化为一种 ' 超垂直化 ' 的解决方案，自动优化餐厅在线存在的各个方面，" 领投投资者 henQ 的合伙人 Mick Mackaay 表示。"这样可以吸引更多的访客，而不需要餐厅老板成为营销专家。该团队进一步给我们留下了深刻印象，他们能够让许多餐厅使用这个解决方案，而餐厅是一个众所周知难以销售的目标群体。"

图片:Malou

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