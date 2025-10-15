真我GT8系列定档10月21日 首发理光GR影像系统

站长之家（ChinaZ.com）10月15日 消息:今日，真我官方正式对外宣布，备受瞩目的真我GT8系列将于10月21日15:00正式发布。作为真我达成3亿台销量里程碑的旗舰之作，该系列共包含真我GT8与真我GT8Pro两款机型，引发了市场的广泛关注。

其中，真我GT8Pro尤为引人注目，它被誉为街拍神器，全球首发了理光GR影像系统。据真我官方介绍，为了完美复刻理光GR的经典影调，真我与理光GR的工程师们历时数年，对上千个真实场景进行了独立且反复的精细调试。最终，成功复刻出了正片、负片、高对比黑白、标准、黑白五大理光经典影调，为摄影爱好者带来了极致的色彩表现力、低饱和度色彩的柔和耐看感、高对比黑白的强烈视觉冲击力、色彩准确性与自然质感的完美平衡，以及丰富影调层次呈现的细腻光影过渡。

在硬件配置上，真我GT8Pro同样不遗余力。它配备了5000万像素主摄、2亿像素三星潜望长焦以及5000万像素超广角镜头，为用户提供了强大的拍摄能力。此外，真我GT8Pro还采用了独特的相机模组设计，用户可以根据个人喜好自行更换，至少提供了三种设计方案，满足了用户的个性化需求。

屏幕方面，真我GT8Pro正面采用了2K直屏，核心搭载了高通第五代骁龙8至尊版平台，电池容量更是超过了7000mAh，为用户带来了出色的显示效果和持久的续航能力。

而真我GT8同样不甘示弱，它也配备了与Pro同款的2K直屏，显示效果细腻，并且采用了质感更高的大R角设计，支持3D超声波指纹识别。这块屏幕采用了全新的京东方Q10发光材料，拥有2K分辨率、508PPI的像素密度，支持144Hz电竞高刷、360Hz四指触控采样率以及3200Hz瞬时触控采样率，为用户带来了极致的视觉体验和流畅的操作感受。

