微信：朋友圈广告支持包段式限时推广投放模式

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:微信广告宣布，朋友圈广告支持包段式限时推广投放模式，即 CPT 模式，旨在帮助广告主在大事件营销中快速获得大规模曝光，提升品牌可见度。在 CPT 投放模式下，广告主可以购买某一时段的朋友圈广告流量，最大化获取指定时段内的曝光量。
CPT 投放模式具有以下优势:
1. 首刷曝光，优先展示:包段时间内的 CPT 广告将优先播放，第一时间向用户展示品牌信息，扩大人群触达，高品牌曝光效果。
2. 早锁量，抢占先机:广告主可以提前40天锁定广告流量，以便更好地安排投放节点，掌握推广节奏。
CPT 投放模式适用于朋友圈广告中的 “视频号推广 - 直播” 和 “品牌活动推广” 目标。对于新车、新机、美奢新品发布会等品牌大事件，CPT 投放模式能够快速提升品牌曝光度，增加品牌可见度。
在 “视频号推广 - 直播” 中，CPT 投放模式可以实时展示视频号直播内容，将品牌信息直接传递给用户。同时，CPT 投放模式还支持实时直播的全幅广告上新 “品牌墙纸” 能力，为品牌提供更多形象曝光机会，吸引用户停留观看。
对于有大事件营销需求的汽车、3C、美奢等品牌，“品牌活动推广” 结合 CPT 投放模式能够帮助品牌快速吸引用户关注，留下深刻品牌印象。
朋友圈广告一直在不断升级产品能力，为品牌提供更多曝光机会。随着视频号直播推广的增长，朋友圈广告将继续为品牌直播推广带来更多增长机遇，实现曝光和转化的双丰收。
需要使用 CPT 投放模式的广告主可以联系运营经或微信广告手申请使用资格。
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