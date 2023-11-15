首页 > 业界 > 关键词  > SymphonyAI最新资讯  > 正文

SymphonyAI发布突破性AI金融犯罪调查案例管理平台

2023-11-15 16:42 · 稿源：站长之家

**划重点:**

- 🚀 SymphonyAI Sensa-NetReveal推出Sensa Investigation Hub，是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。

- 💡 Sensa Investigation Hub利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，提供全球领先的调查平台，可提高调查员生产力达70%。

- 💻 该平台集成SymphonyAI的生成式AI软件，通过综合AML解决方案，在统一的平台上管理风险和金融犯罪检测。

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:SymphonyAI Sensa-NetReveal日前宣布推出Sensa Investigation Hub，这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台，可以提高调查员的生产力高达70%。

AI助教 机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为业界首创，Sensa Investigation Hub构建在今年早些时候推出的Sensa Copilot的行业领先地位之上，该产品旨在加速金融犯罪警报调查。通过将面向实体的风险视图与生成式AI的速度和直观性相结合，Sensa Investigation Hub实现了准确、加速的调查和报告。该平台与现有的金融犯罪解决方案无缝集成，提供单一、统一的风险视图，以及符合监管要求的审计和端到端的透明度。

根据联合国附属机构金融责任透明度与诚信专责小组（FACTI）的数据，全球每年由于全球范围内的反洗钱行动而造成的成本约为1.6万亿美元。

亚太地区区域总监Gerard O’Reilly表示:“SymphonyAI Sensa-NetReveal正在通过我们最新的云原生、生成式AI启用的调查平台颠覆合规技术领域，以解决亚太地区实际的反洗钱问题。我们的综合端到端AML解决方案在单一集成平台上提供了对风险和金融犯罪的整体视图。结合SymphonyAI的生成式AI软件，客户可以减少调查的时间和成本，同时提高效率和一致性。”

Sensa Investigation Hub的市场领先特点和优势包括:

  • 生成式AI驱动的调查:内置的Sensa Copilot通过在规模上获取、总结和分析数据，以及以可询问的自然语言呈现结果，将调查加速约70%。

  • 无缝扩展现有解决方案 ：的检测不受限制的、灵活的数据摄入与现有的检测解决方案协同工作。

  • 企业范围的风险管理:b以SaaS为主导，通过单一平台整合风险和合规技术堆栈，管理跨业务单位和资产类别的所有类型的金融犯罪检测和合规风险，降低复杂性，简化操作。

  • 面向实体的调查:从反洗钱开始，迅速涵盖制裁、了解您的客户（KYC）、客户尽职调查(CDD)和欺诈等风险的端到端视图。

  • 透明和可审计的决策和报告:提供与组织流程、政策和法规一致的端到端透明度，确保一致性、可审计性和可解释性。

随着新加坡金融管理局推动增加在打击洗钱方面使用AI，AI将在2023年新加坡金融科技节（SFF）上占据中心舞台。SymphonyAI Sensa-NetReveal的总裁兼首席执行官Mike Foster表示:“全球金融活动的重心正在从西方转向亚太地区，这一趋势在未来十年将加速发展。随着金融世界变得更加一体化，金融犯罪分子和恶意行为者的复杂性也在上升。因此，该行业面临着提高反洗钱和金融犯罪检测能力的不断增加的压力。”

他补充说:“通过大胆的创新、我们独特的金融犯罪AI模型以及突破性的预测和生成式AI能力，SymphonyAI为参与检测和预防金融犯罪和洗钱的组织的每个角色和层次提供了惊人的力量、简单性和效果。”SymphonyAI将于2023年11月15日在SFF展示Sensa Investigation Hub，以及Sensa-NetReveal产品组合的其余部分。Sensa- NetReveal专家David Lehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Amotions:AI助力团队提升管理绩效

    Amotions利用人工智能提升管理者和团队的绩效，提供个性化的AI教练、资源定制、认证的高管和领导教练，以及反思和评估工具。定价根据不同的服务方案而定。

    人工智能 管理 团队绩效

  • SEEKER:可靠的 AI 内容生成工具

    SEEKER 是一个可靠的检索增强生成（RAG）AI 聊天平台，可以从大型数据集中安全提取和分析信息，为个人和组织提供可靠的见解和优化。与 ChatGPT 和其他领先的大型语言模型（LLM）相比，SEEKER 具有更多的功能，并具有极高的透明度。

    AI 内容生成 数据分析

  • DatingbyAI:通过 AI 成为最好的自己

    DatingbyAI 利用先进的人工智能算法，根据您的照片和兴趣生成个性化的约会资料，帮助您找到完美的伴侣。60 多张 AI 生成的照片，根据您的兴趣生成 AI 生成的约会资料。针对男性和女性的约会资料都适用。定价为 25 欧元。

    约会 人工智能 个性化

  • InterviewBot:免费面试实践网站，提供多个学科的面试练习

    InterviewBot 是一个免费的面试实践网站，提供多个学科的面试练习。用户可以录制并回放他们的面试，AI 教练将指出改进的地方。

    面试准备 面试练习 面试技巧

  • Flight Path:让您在 Twitter 上赚更多钱

    Flight Path 帮助您制定一条持续且强大的推文路径，将您变成一个思想领袖，赚取更多的收入。我们的智能自动化和推文计划功能可以帮助您节省时间、提高推文的效果和影响力，从而实现更大的利润。Flight Path 提供无限推文和线索计划，智能排程、预览、AI 生成推文、统计分析、团队合作、CTA 模板、多媒体支持等功能。不论您是独立开发者还是大企业，我们都有适合您的定价方案。

    推文 社交媒体 自动化

  • Recty AI :精准翻译，帮你走遍世界

    智能翻译是一款功能强大的翻译工具，能够快速准确地将文本、语音进行翻译。具有实时翻译、离线翻译、语音转文本等功能。同时支持多种语言互译，为用户提供便捷的国际交流工具。定价灵活，提供免费和付费套餐供选择。定位于个人用户、学生、商务人士等。

    翻译工具 多语言 语音翻译

  • luca.ai:AI科技释放读者潜力

    LUCA是一个革命性的阅读解决方案，利用AI技术为读者提供个性化的学习计划，帮助他们提高阅读能力。LUCA提供了StoryLabs、SmartSpeak和ProfessorAI等功能，通过定制故事、语音识别和个性化教学，有效地提升读者的阅读能力。LUCA适用于家长、教育者、学校和教师等多种场景，是读者教育旅程的完美伴侣。

    AI 阅读 教育

  • FlowSavvy:自动时间规划工具

    FlowSavvy 是一款智能日历应用，将您的待办事项和日历相结合，为您构建一周的自动时间规划。通过设置截止日期和持续时间，FlowSavvy 会自动为您生成最佳的任务安排，确保您不会错过任何截止日期。同时，FlowSavvy 还支持自定义自动调度设置，让您保持掌控。您还可以轻松重新安排任务，并跟踪任务的完成进度。通过任务按照截止日期的接近程度进行颜色编码，您可以直观地了解您的工作量，并避免过度承诺。FlowSavvy 还支持手动设置任务的具体时间、创建重复任务和事件、查看未来 8 周的自动生成日程安排等功能。

    时间管理 任务安排 智能日历

  • NimbusWx:个性化天气预报

    NimbusWx是一款定制化天气预报工具，它可视化了气象专家使用的天气计算机产生的数值模型数据。它由备受欢迎的SpotWx网站提供支持，该网站被北美和世界各地的专业人士广泛使用。与其他天气产品的不同之处在于，NimbusWx揭示了预报的面纱，让用户可以访问原始天气数据。这些原始数据通常是无法访问的，因为需要特殊的桌面软件来打开和解释，我们将这些数据转换为用户友好的可视格式，让您可以像专业人士一样进行预报。

    天气预报 气象 天气数据

  • AI Courthouse:在尊贵的AI法官面前陈述你的案情...

    AI法庭是一个为娱乐而设立的AI法官平台，能够提供模拟审案服务。用户可通过提交争议的相关信息，AI法官会根据双方的观点和证据，做出案情摘要和最终裁决。请注意，该平台并非用于真实的法律事务。

    法庭 模拟 娱乐

  • Buyer Persona Creation:100%数据驱动&全自动化的买家人设创造

    Buyer Persona Creation是一个全自动化的买家人设创造解决方案，它可以帮助企业快速创建准确的买家人设，从而提高销售效率和业务规模。该解决方案可以轻松地与您现有的CRM和销售工具集成，消除手动数据输入错误，使您的团队可以专注于战略任务而不是文书工作。它可以自动验证和验证每个条目的准确性，并为您提供实时分析，以跟踪您的进展并优化您的策略。该解决方案的优势包括轻松扩展，24/7可用性和数据安全合规性等。

    买家人设 自动化 数据驱动

  • ColourGPT:生成、预览和复制美丽的配色方案

    ColourGPT是一款结合ChatGPT的配色方案生成工具，能够帮助用户生成、预览和复制美丽的配色方案。产品具有智能配色、快速预览、一键复制等功能，定位于为设计师和创意人士提供配色灵感和工具支持。用户可以免费使用基本功能，也可以选择付费订阅解锁更多高级功能。

    配色方案 设计工具 创意灵感

  • Chatworm: - 高效的 AI 助手

    Chatworm 是一个高效的 AI 助手，通过直接访问 ChatGPT API，可以快速获得响应。用户可以根据需要自定义聊天体验，包括更改 AI 助手的模型。相比于 ChatGPT 客户端，Chatworm 具有更多的优势：全新的模型选择、语音对话、图像生成、成本效益高、响应更快、可定制化等。使用 Chatworm，您可以与 AI 系统进行交互，并享受到更好的聊天体验。

    AI 助手 聊天 API

  • YesChat AI:集成GPT4V、Dalle3和Claude2的强大AI聊天机器人

    YesChat AI是一个集成了GPT4V、Dalle3和Claude2的强大AI聊天机器人。用户可以通过与图像、文档和最新信息的互动，突破传统模型的限制，探索人工智能前沿。YesChat AI提供免费访问GPT4V和Dalle3（每天最多10次），同时通过对话令牌每6小时提供10-30个交互时段的访问。基于Anthropic的宪法AI框架，Claude2相较于其他AI聊天机器人生成更为安全的输出。用户可在YesChat.ai注册免费账户即刻开始使用Claude2的强大功能。YesChat.ai适用于全球用户，提供用户友好的界面和额外的功能和工具，是体验Claude2的理想方式。

    AI聊天机器人 GPT4V Dalle3

  • screenshot-to-code:将截图转换为HTML/Tailwind CSS代码的应用程序

    截图转代码是一个简单的应用程序，它使用GPT-4 Vision生成代码，并使用DALL-E 3生成类似的图片。该应用程序具有React/Vite前端和FastAPI后端，您需要具有访问GPT-4 Vision API的OpenAI API密钥。

    截图 代码 HTML

  • Kwirk:智能AI助手，离线文本编辑器

    Kwirk是一款智能AI助手和离线文本编辑器，提供免费、私密且离线就绪的服务。无需担心个人数据外泄，只有您的AI请求数据会离开浏览器。Kwirk可替代缓慢和过载的办公产品，为您带来更高效的工作体验。产品提供多个套餐选择，适用于个人用户到企业级用户，支持AI集成、商业使用、存储空间、API访问等功能。同时，Kwirk提供iOS和Android应用，方便用户在移动设备上使用。

    AI助手 文本编辑器 智能助手

  • Deepfakes Creator:Azure AI 语音，创建语音合成应用

    Azure AI 语音是一款强大的语音合成服务，提供高质量的语音合成功能。它可以将文本转化为自然流畅的语音，并支持多种语音风格和语言。Azure AI 语音具有简单易用的 API 接口，适用于各种应用场景，包括语音助手、语音导航、电话系统等。定价根据使用量进行计费，详情请参考官方网站。

    语音合成 人工智能 开发工具

  • Lyria:改变音乐创作未来

    Lyria音乐生成器是一款最先进的 AI 音乐生成模型，可帮助音乐家和创作者创作出令人难以置信的音乐作品。它通过生成高质量的音乐，包括乐器和人声，执行转换和延续任务，并提供更精细的风格和表演控制。除此之外，还有两个 AI 实验项目：Dream Track 和 Music AI 工具，旨在为创造力开辟新的领域。

    AI 音乐生成 音乐创作 音乐制作

  • MailEcho:永不错过重要邮件

    MailEcho 是一个使用人工智能监控您的电子邮件收件箱，并立即通过短信通知您任何紧急邮件的工具。您可以连接您的 Gmail 收件箱，设置重要邮件的偏好，并根据主题、发件人或关键词设置自定义过滤器。MailEcho 会实时通知您发现重要邮件，并提供邮件摘要以节省您的阅读时间。MailEcho 提供 Starter 和 Pro 两个定价选项，您可以选择适合您需求的版本。

    电子邮件 人工智能 通知

  • Annotate: - 实现智能化数据，提升模型性能

    Annotate 专注于生成高质量的小批次数据，通过直接集成、改进用户体验和AI工具来优化效率，从而解决最紧迫的生成式AI问题。我们的专长包括视频处理、代码生成和多语言任务。只有6%的公司报告数据准确率超过90%，超过40%的企业未能实现目标，76%的CEO担心AI模型潜在的偏见。Annotate可以应用于视频标注的多个场景，如监控、建筑施工和体育。如果您有兴趣与我们合作，请发送消息或填写兴趣表单。

    智能化数据 模型性能 视频处理

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM