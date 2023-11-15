SymphonyAI发布突破性AI金融犯罪调查案例管理平台

**划重点:** - 🚀 SymphonyAI Sensa-NetReveal推出Sensa Investigation Hub，是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。 - 💡 Sensa Investigation Hub利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，提供全球领先的调查平台，可提高调查员生产力达70%。 - 💻 该平台集成SymphonyAI的生成式AI软件，通过综合AML解决方案，在统一的平台上管理风险和金融犯罪检测。

站长之家(ChinaZ.com) 11月15日 消息:SymphonyAI Sensa-NetReveal日前宣布推出Sensa Investigation Hub，这是亚太地区首个高影响力的AI变革金融犯罪调查和检测平台。该平台利用先进的预测和生成式AI技术，结合全球领先的风险和合规专业知识，为金融机构提供了一种企业范围内的、下一代的调查平台，可以提高调查员的生产力高达70%。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

作为业界首创，Sensa Investigation Hub构建在今年早些时候推出的Sensa Copilot的行业领先地位之上，该产品旨在加速金融犯罪警报调查。通过将面向实体的风险视图与生成式AI的速度和直观性相结合，Sensa Investigation Hub实现了准确、加速的调查和报告。该平台与现有的金融犯罪解决方案无缝集成，提供单一、统一的风险视图，以及符合监管要求的审计和端到端的透明度。

根据联合国附属机构金融责任透明度与诚信专责小组（FACTI）的数据，全球每年由于全球范围内的反洗钱行动而造成的成本约为1.6万亿美元。

亚太地区区域总监Gerard O’Reilly表示:“SymphonyAI Sensa-NetReveal正在通过我们最新的云原生、生成式AI启用的调查平台颠覆合规技术领域，以解决亚太地区实际的反洗钱问题。我们的综合端到端AML解决方案在单一集成平台上提供了对风险和金融犯罪的整体视图。结合SymphonyAI的生成式AI软件，客户可以减少调查的时间和成本，同时提高效率和一致性。”

Sensa Investigation Hub的市场领先特点和优势包括:

生成式AI驱动的调查:内置的Sensa Copilot通过在规模上获取、总结和分析数据，以及以可询问的自然语言呈现结果，将调查加速约70%。

无缝扩展现有解决方案 ：的检测不受限制的、灵活的数据摄入与现有的检测解决方案协同工作。

企业范围的风险管理:b以SaaS为主导，通过单一平台整合风险和合规技术堆栈，管理跨业务单位和资产类别的所有类型的金融犯罪检测和合规风险，降低复杂性，简化操作。

面向实体的调查:从反洗钱开始，迅速涵盖制裁、了解您的客户（KYC）、客户尽职调查(CDD)和欺诈等风险的端到端视图。

透明和可审计的决策和报告:提供与组织流程、政策和法规一致的端到端透明度，确保一致性、可审计性和可解释性。

随着新加坡金融管理局推动增加在打击洗钱方面使用AI，AI将在2023年新加坡金融科技节（SFF）上占据中心舞台。SymphonyAI Sensa-NetReveal的总裁兼首席执行官Mike Foster表示:“全球金融活动的重心正在从西方转向亚太地区，这一趋势在未来十年将加速发展。随着金融世界变得更加一体化，金融犯罪分子和恶意行为者的复杂性也在上升。因此，该行业面临着提高反洗钱和金融犯罪检测能力的不断增加的压力。”

他补充说:“通过大胆的创新、我们独特的金融犯罪AI模型以及突破性的预测和生成式AI能力，SymphonyAI为参与检测和预防金融犯罪和洗钱的组织的每个角色和层次提供了惊人的力量、简单性和效果。”SymphonyAI将于2023年11月15日在SFF展示Sensa Investigation Hub，以及Sensa-NetReveal产品组合的其余部分。Sensa- NetReveal专家David Lehmani将在11月15日星期三12:15pm在监管阶段发表关于“解放合规运营”的演讲。

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