OpenAI 获得更多的英伟达 H100 芯片，CEO Sam Altman 预测明年芯片获取将更加顺利

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 15 日消息:在日前接受《金融时报》采访时，OpenAI 首席执行官 Sam Altman 表示，公司已经收到了备受期待的英伟达 H100 芯片订单，并预计不久后会收到更多。他补充道，「明年在获取更多芯片方面看起来已经会更好」。

OpenAI 等人工智能公司广泛使用英伟达的最新型号芯片来训练其模型。今年，人们对 OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌的 Bard 等 AI 聊天机器人的关注程度，似乎与对英伟达价值 40，000 美元的 H100 芯片的关注程度相当。

OpenAI 从英伟达获取更多芯片的举动表明，更为复杂的 AI 模型将在不久的将来准备就绪，这些模型将超越目前聊天机器人版本的能力。

对英伟达 H100 芯片的强烈需求

生成式 AI 系统需要在海量数据上进行训练，以生成复杂的回答，这需要大量的计算能力。英伟达的 H100 芯片专为生成式 AI 设计，运行速度比之前的芯片型号快得多。哈佛商学院教授 Willy Shih 表示，芯片越强大，处理查询的速度就越快。

在背后，初创公司、芯片竞争对手如 AMD，以及谷歌和亚马逊等大型科技公司一直在致力于开发更高效的 AI 应用专用芯片，以满足市场需求——但到目前为止，还没有哪家公司能够超越英伟达。

这种对一家公司特定芯片的强烈需求已经在英伟达身上引发了一场抢购狂潮，不仅是科技公司在争相抢购这些炙手可热的芯片——政府和风险资本公司也在积极参与。但如果 OpenAI 能够获得其订单，这或许表明形势终于发生了转变，芯片向 AI 公司的流动正在改善。

尽管英伟达目前仍占据主导地位，但就在上周，SymphonyAI 首席执行官 Prateek Kathpal 表示，尽管该公司的 AI 应用运行在英伟达的芯片上，但公司也在与 AMD 和 Arm 讨论其技术。

对 OpenAI 来说，更多芯片意味着什么？

OpenAI 日益增长的芯片库存意味着几件事情。H100 芯片将助力公司下一代 AI 模型 GPT-5 的开发，Altman 表示目前 GPT-5 正在开发中。这个新模型将需要更多数据进行训练，这些数据将来自公开可用信息和公司的专有数据。他在接受《金融时报》采访时提到，GPT-5 可能会比其前身更为复杂，尽管他补充说，目前还不清楚它能做 GPT-4 无法做到的事情。

Altman 没有透露 GPT-5 的发布时间表。但 GPT-4 在仅仅八个月前发布，紧随其前身 GPT-3 于 2020 年发布之后，这一快速的发布周期凸显了其快速的开发周期。

更多芯片的采购还表明，该公司正在更接近于创造人工通用智能（AGI），即一种基本上能够完成人类能做的任何任务的 AI 系统。

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