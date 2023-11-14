1stAI Machine：由Runway支持的AI生成视频硬件设备

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:1stAI Machine是一台由Runway ML软件支持的AI生成视频的硬件设备，由SGX和1stAveMachine的团队在马德里制作。该设备是一个原型，源于一个未成功的汽车广告概念，旨在将故事板和概念草图转化为具有独特风格的AI生成视频。

尽管目前没有计划出售1stAI Machine，但团队认为在特定环境中使用专用硬件可以集中用户注意力，解放他们免受在笔记本电脑或台式机设置中可能产生的各种干扰。

设备使用Runway的Gen-2AI模型，通过选择故事模板、风格和音乐，生成具有独特视觉和听觉效果的30秒视频。虽然当前版本仅限于固定的故事模板和风格，但作者表示未来版本可能支持用户上传自己的故事板和素材。

虽然1stAI Machine当前是一个原型，但其引起了Runway ML的CEO Cristóbal Valenzuela等人的兴趣，可能会推出更先进、轻便的版本。作者还提到了另一款AI硬件设备——Humane的Ai Pin，以及整个AI硬件领域的快速发展。最后，文章指出，尽管团队认为在某些情境中使用专用硬件有价值，但他们不打算追求一个独立的硬件业务，而是将设计提供给有兴趣的合作伙伴。

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