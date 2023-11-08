IBM设立5亿美元风险基金 用以投资AI初创公司

站长之家(ChinaZ.com) 11月8日 消息:IBM宣布成立了一项5亿美元的企业AI风险基金，旨在投资各类人工智能公司，从初创企业到高增长企业不等。这一举措是IBM在人工智能领域的最新投资，旨在推动企业领域的生成式人工智能（GenAI）技术研究和发展。

IBM的企业AI风险基金的目标是加速企业领域的生成式人工智能技术的研发。IBM将充分利用其领域专业知识和专门的投资组合开发团队，以识别和支持那些有助于实现人工智能在企业中充分潜力的领军者。

这一基金由IBM的一支拥有丰富投资和企业人工智能经验的团队领导。获得投资资金的初创企业不仅将获得财务支持，还将有机会与IBM建立有意义的合作伙伴关系。他们还将受益于IBM在产品开发、工程和市场推广策略方面的专业知识。IBM希望通过与这些公司合作，扩大其人工智能生态系统，为AI领军者提供长期价值。

IBM在人工智能领域一直是一家积极的投资者。最近，IBM参与了知名开源人工智能合作平台Hugging Face的2.35亿美元D轮融资。IBM还向Hugging Face贡献了大量的开源模型和数据集，包括与NASA合作开发的地理空间基础模型。此外，IBM还投资HiddenLayer的A轮融资，支持其人才库的扩展和Machine Learning Security（MLSec）平台的开发，该平台专注于保护AI资产。这一合作旨在提升AI威胁检测能力，并为AI安全领域的尖端企业提供服务。此外，IBM最近还收购了Manta，增强了其在AI数据管理方面的能力。

IBM的这一举措是在其AI和数据平台watson.x的势头上取得的，与其加速在人工智能领域的开放创新战略一致，通过整合第三方和专有的人工智能模型。IBM还计划将Meta的Llama2-chat70亿参数模型托管在watson.x中，加强其在人工智能开放创新领域的承诺。

尽管IBM不是唯一一个致力于人工智能创新的科技公司，但其企业AI风险基金与众不同。通过结合IBM的领域专业知识和专门的投资组合开发团队，IBM展示了培育AI初创企业并帮助它们成功的承诺。IBM不仅提供财务支持，还提供战略指导和运营专业知识，有助于培育AI初创企业的增长，并在AI生态系统中推动创新。

IBM的投资，以及其在AI模型开发方面的持续努力，展示了其在推动负责任的AI创新和领域内开放合作方面的更广泛承诺。IBM不断加大对人工智能的关注，并将人工智能引入企业，这在科技领域一直是最引人注目的故事之一。

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