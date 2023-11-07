iQOO 12/Pro系列手机发布：搭载自研电竞芯片Q1，3999元起

站长之家（ChinaZ.com）11月7日 消息:iQOO12系列智能手机于7日晚正式发布，售价从3999元起。

在外观设计方面，iQOO12系列采用全新的外观设计语言“万里舷窗”，模组轮廓没有一条直线，也没有一个面是平面，呈现出曲线连续变化的线条。

iQOO12采用直屏，边框只有1.54mm，提供传奇版、赛道版和燃途版三款配色。

在处理器方面，iQOO12系列标配自研电竞芯片Q1，搭载新一代自研超分技术，采用并行渲染算法，采样效率提升4倍，执行效率提升30%，功耗降低10%。超帧技术全面应用于iQOO12系列，使得100多款游戏可以进入144帧时代。此外，iQOO12系列还支持iQOO自研帧感知技术，可以实时监测负载、精准调度分配，为不同负载需求的游戏线程配上对应的大中小核。

屏幕方面，iQOO12Pro采用2K E7144Hz全感屏，首款搭载三星E7发光材料手机，手动最大亮度为600nit，全局激发亮度为1600nit，局部激发亮度为3000nit。而iQOO12标准版采用6.78英寸2800×1260OLED直屏，支持144Hz刷新率，手动最大亮度600nit，全局激发亮度1400nit，局部激发亮度3000nit。

iQOO12还搭载独家VAPT自适应模式，在游戏中可一键开启，控制功耗，带来更稳定的帧率体验。

iQOO12搭载超宽幅振感马达，支持4D游戏振感，还搭载对称式立体双扬。同时，全系采用全时四区散热，搭配航空铝中框，拥有iQOO史上最大的6K超大VC均热板，以及11个温度传感器，可实时监控整机温度变化。

iQOO12首批搭载第三代骁龙8，CPU性能提升30%，能效提升20%;GPU性能提升25%，功耗降低38%，辅以满血版LPDDR5X，UFS4.0。

在电池方面，iQOO12系列采用全新“超极石墨电池”，来自蓝厂的负极石墨重构技术，结合多次极片冷压技术，进一步提升能量密度，提升放电容量。标准版等效容量为5000mAh，支持120W快充;Pro版为5100mAh，支持120W快充，50W无线快充，10W无线反向充电。

iQOO12全系搭载万里追光影像系统，拥有三主摄五焦段，其中潜望式长焦主摄支持3倍光学变焦，高达100倍数字变焦，支持OIS，1/2英寸大底，并专门配备f/2.57大光圈。

iQOO12系列搭载全新OriginOS4，全局智能辅助蓝心小V可识别并回应多种语义指令，支持检索文件、写字画画、创作编排。

iQOO12系列售价3999元起，11月14日10:00正式开售，11月24日10:00燃途版开售。

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