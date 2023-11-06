Silobreaker推AI威胁情报助手：协助组织迅速应对风险

划重点: 🔍 Silobreaker AI将加速威胁情报团队的情报报告生成，帮助组织更快地评估和减少风险。 🔍 该工具集成到Silobreaker情报平台，基于分析师内容创建的人工智能，提供准确可靠的见解。 🔍 Silobreaker AI增强了威胁情报功能，简化开源情报数据的处理，还包括自定义仪表板和数据提取功能。

站长之家(ChinaZ.com) 11月6日 消息:领先的安全和威胁情报技术公司Silobreaker正式宣布推出其全新生成式人工智能工具，名为Silobreaker AI。这一工具的主要目标是为威胁情报团队提供支持，帮助他们更快地生成高质量的情报报告，以助力组织做出以情报为主导的决策。

Silobreaker AI被形容为威胁情报团队的“作弊代码”，因为它能够迅速洞察对组织最重要的威胁，使决策者能够更果断地采取行动，降低数据、资产、收入和品牌声誉的风险。这一工具的独特之处在于，它基于Silobreaker自家分析师创建的内容，因此提供快速、准确和值得信赖的见解。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Silobreaker AI将完全集成到Silobreaker的情报平台中，可以从分析师的内容中提取关键信息，然后生成主题威胁报告。这些报告可以被利益相关者用于情报主导的决策制定。这一工具经过培训，可以像情报分析师一样思考，评估信息、检查假设和证据，并提供丰富的背景信息，以支持优先情报需求。

除了Silobreaker AI，该公司还推出了其他功能，包括Silobreaker Intelligence Hub，它从数百万个开放、暗网和成品情报源中提取数据;Silobreaker Relevance Engine，为非结构化数据集提供上下文;以及Silobreaker Workspace，一个可定制的仪表板，使团队能够实时监控、分析、协作和报告事件。

Silobreaker的新AI工具将进一步增强其广泛的威胁情报功能，同时简化开源情报数据的收集、聚合、准确分析和传播。这一工具的发布有望帮助组织更快速地应对地缘政治、网络和物理风险，以确保数据、资产、收入和品牌声誉的安全。详细信息可以在其官方博客文章中找到。

Silobreaker是一家提供SaaS平台的公司，致力于帮助威胁情报团队以更快的速度生成高质量的相关情报。他们的平台集中整合了情报生命周期的各个步骤，从情报的管理到自动收集和处理各种来源的结构化和非结构化数据，再到情报的分析、生产和传播。这有助于情报团队更有效地识别威胁，确定威胁的优先级，并支持决策者更快地采取行动，以降低风险、保护收入并推动业务成果。

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