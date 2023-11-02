强大AI字幕工具Kdenlive 可轻松剪辑视频

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:Kdenlive 是一款基于 MLT Framework 和 KDE Frameworks5的免费开源视频编辑软件。它拥有广泛的功能和工具，可帮助用户轻松编辑和制作视频内容。无论是专业视频编辑师还是初学者，Kdenlive 都提供了强大的工具，以满足各种视频编辑需求。
项目地址:https://invent.kde.org/multimedia/kdenlive
功能:
多平台支持: Kdenlive 可在多个操作系统上运行，包括Linux、Windows和macOS，使用户能够在他们最熟悉的平台上编辑视频。
直观的用户界面: Kdenlive 提供了直观的用户界面，让用户能够轻松导入、编辑和处理视频素材。
广泛的剪辑工具: 软件内置了多种视频和音频剪辑工具，包括剪切、拆分、合并、淡入淡出等，使用户能够轻松编辑他们的视频。
特效和过渡效果: Kdenlive 提供了各种特效和过渡效果，以提高视频的视觉吸引力，包括颜色校正、模糊、转场和更多。
导出和分享: 用户可以将编辑完成的视频导出为各种格式，以便与朋友、家人或在线社交媒体分享。同时，Kdenlive 还支持直接上传到YouTube和Vimeo等平台。
总之，Kdenlive 是一个功能强大、易于使用的视频编辑软件，适用于各种视频项目，从家庭视频到专业制作。无论您是新手还是经验丰富的编辑师，Kdenlive 都是一个不错的选择。
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