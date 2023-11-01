AMD 下一代 APU 路线图更新：Strix Halo「Sarlak」推迟至 2025 年，AI 性能得到显著提升

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 1 日消息：近日，Moore’s Law Is Dead 分享了关于 AMD 下一代 APU 系列的最新消息。关键亮点是，被称为 Sarlak 或 Strix Halo 的产品现已被安排在 2025 年推出。此外，在 Phoenix 之后，Strix Point 将实现高达 4.5-5 倍的 AI 性能提升。

Strix Halo 「Sarlak」推迟至 2025 年

首先，MLID 展示了 AMD 下一代 CPU 的内部移动（笔记本）路线图。值得注意的是，我们已经知道大多数代号及其各自的规格。

重要的一点是，Sarlak，可能成为 Apple M 系列的竞争者，现已被推迟到 2025 年。Strix Halo 又名 Sarlak，是 Strix Point 的多芯片衍生产品，具有 16 个 Zen5 核心和一个 40 CU RDNA3.5 iGPU。Sarlak 可以输出 45-50 TOPS，比当前的 Phoenix Point 产品提高了约 5 倍。

Strix Point 是 Phoenix 的真正继任者

Strix Point，或称 Strix Monolithic（不要与 Sarlak 混淆），是 Phoenix 的真正继任者。预计将在 2024 年中期推出，Strix Point 具有 4xZen5 和 8xZen5C 核心，基于 RDNA3.5 的 iGPU，可以推出 45-50 INT8 TOPS，与其 MCM 兄弟类似。

在 2024 年的某个时候，可能是上半年，AMD 将推出 Hawk Point（Ryzen 8040）。Hawk Point 采用 Zen4（CPU）和 RDNA3（iGPU）架构构建，提供 16 TOPS（INT8）的 AI 性能，比 Phoenix 高出 60%（1.6 倍）。

AI 能力大幅提升

一家 OEM 向 MLID 透露，微软现已为 APU 设置了最低 INT8 基线，约为 45-50 TOPS，以确保所有在 Windows 11 中集成的 AI 功能，如 Coilot，都能无缝工作。

AMD 简单地将其 iGPU 和 AIE 的总 TOPS 相结合，以满足这个标准。尽管如此，我们仍然看到了与高通的 Snapdragon X Elite SoC 相媲美的惊人的 4-5 倍增长。

发布日期

鉴于 Sarlak 现在是 2025 年的产品，它应该会面临来自四面八方的激烈竞争。这可能会使 Meteor Lake 在 2024 年初获得一些优势，尽管这将是短暂的，因为 Strix Point 将在几个月后推出。

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