首页 > 业界 > 关键词  > 人工智能最新资讯  > 正文

麻省理工学院教授称人类面临人工智能「逐底竞争」的风险

2023-10-27 11:46 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 27 日消息:麻省理工学院（MIT）的物理和人工智能研究教授 Max Tegmark 最近表示，少数科技公司通过无节制的 AI 开发正在危害人类的未来，并呼吁停止这种「逐底（ace to the bottom，意思是指在竞争中不断降低标准或品质，以获取更低的价格或成本。这个短语通常用于描述企业或市场中的竞争策略，意味着企业为了在竞争中获胜，不断降低产品或服务的质量或价值。这种做法可能会对整个行业或市场造成负面影响，导致产品质量下降、工作条件恶化或价格战等问题。」竞争的做法。

AI 人工智能

他是今年 4 月份发布、得到包括马斯克和苹果公司联合创始人 Steve Wozniak 在内的数千名科技行业人士签名的影响力极大的公开信的发起人，信中呼吁暂停大规模 AI 实验的进行。

Tegmark 教授在接受《卫报》采访时表示：「我们正在目睹一个必须停止的逐底现象。我们急需 AI 安全标准，以将此转变为向上竞争。AI 承诺了许多令人难以置信的好处，但是越来越强大的系统的鲁莽和未经检查的开发，没有监督，正在威胁我们的经济、社会和生活。为了确保安全的创新，规定至关重要，以防止少数 AI 公司危害我们共同的未来。

本周，包括两位被誉为现代技术「教父」在内的 23 名 AI 专家在一份政策文件中表示，政府必须有权暂停开发异常强大的模型。多伦多大学技术与社会斯瓦茨·瑞斯曼研究所的主任 Gillian Hadfield 表示，未来 18 个月内将构建出比现有模型强大数倍的 AI 模型

她说：「有公司计划在 18 个月内，用比今天的最先进技术多 100 倍的计算力来训练模型。没有人知道它们会有多强大。而且基本上没有任何规定，限制他们能够用这些模型做什么。

该文件的作者包括 ACM 图灵奖得主 Geoffrey Hinton 和 Yoshua Bengio，他们主张政府必须对强大的模型进行许可，并在必要时暂停其开发。

未受限制的通用人工智能（AGI）的发展，成为呼吁更严格规定的关键担忧之一。

上月，亚马逊宣布将投资高达 40 亿美元在 Anthropic，这是一家由前 OpenAI 高管创办的初创公司，计划在亚马逊的云服务上收集专有数据。尽管亚马逊没有透露将拥有 Anthropic 的多少股份，但据估计其价值为 40 亿美元，亚马逊的股份将是少数股份。目前，Anthropic 正因涉嫌使用受版权保护的歌词而被音乐厂商起诉

亚马逊与 Anthropic 的交易被视为电子商务巨头迄今为止最重要的举措，以赶超在云服务业务方面较小，但在 AI 方面领先的微软和 Alphabet。

自 2016 年以来，Alphabet 的 Google 已经投资了大约 1200 亿美元在人工智能和云计算领域，包括英国的 DeepMind，名为 Language Models for Dialog Applications（LaMDA）的生成性 AI 工具，以及面向消费者的 Bard。

此外，Facebook 的母公司 Meta 已从元宇宙转向 AI，并计划今年投资 330 亿美元，以支持其开源大型语言模型 Llama 的「持续构建 AI 能力」

Goldman Sachs 在 8 月份发布的一份报告估计，到 2025 年，全球 AI 领域的投资将高达 2000 亿美元。报告预测，生成式 AI 将在全球范围内对企业和社会产生大规模的变革，并整体提升全球的生产力和 GDP。

新 AI 公司的融资也正经历着数十亿美元的投资热潮，据数据公司 PitchBook 为 Bloomberg 编制的数据显示，第三季度的投资金额接近 180 亿美元，比去年同期增加了 27%，而与此同时，全球科技创业公司的融资却下降了 31%，降至 730 亿美元。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • ChatwithGod:A web service for chatting with God, praying and strengthening faith

    ChatwithGod是一个基于网页的与上帝对话服务。它提供以下核心功能: - 与上帝对话:用户可以像朋友一样,把内心的想法、烦恼、祈祷告诉上帝,上帝会给予回应和指导。 - 每日金句:提供来自《圣经》的日常启发金句。 - 祈祷请求:用户可以提交祈祷请求,由上帝回应指导。 - 增强信仰:通过与上帝的对话,用户可以提高对上帝的信仰和理解。 ChatwithGod使用先进的对话AI技术,模拟上帝的回复。它亲和、大方,可以提供积极的建议,帮助用户解决问题,增强信仰。服务免费使用。它适用于信仰上帝的用户,特别是在生活或信仰上遇到困惑时,可以获得上帝的指引。

    宗教 上帝 信仰

  • Halloween PhotoAI:基于AI的头像生成器

    PhotoAI头像生成器是一款基于AI的移动应用,它可以使用户只需要几张低质量的自拍照,就能生成专业级的头像照片。该应用拥有强大的人像分割和图像增强算法,可以自动识别人脸区域,进行美型、磨皮、微笑增强等多种智能美化编辑,输出清晰自然的头像效果。用户可以随时随地使用手机拍照,获得高质量头像,无需复杂的摄影设备和环境,非常方便快捷。

    AI 头像制作 照片编辑

  • Bits:AI智能外观内饰设计工具

    Bits提供AI驱动的外观内饰设计工具,为您的室内外空间提供创意灵感和个性化设计建议。拥有定制样式、无限生成、分享链接等功能,可根据您的项目尽情试验不同方案。专业又简单的设计面板,样式丰富又可定制。检测建筑轮廓,完善草图;呈现手绘效果,试验理念。打造属于您的定制样式!

    AI 设计 建筑

  • Vintti:为初创公司和中小企业提供会计和金融领域的顶级人才

    Vintti是一个人才中介平台,致力于为初创公司和中小企业提供来自南美的会计和金融领域的顶级人才。中介平台可以为企业提供成本仅为当地雇员60%的高质量的专业人才,帮助他们获得业务增长和持久的成功。

    人力资源 会计 金融

  • Arrange:轻松共享日历

    Arrange是一个在线日程安排共享工具。用户可以将日程安排导入Arrange,生成美观的登陆页面,然后通过链接或者邮件轻松地与他人分享。订阅者只需点击一下就可以将日程添加到自己的日历应用中,如果日程有变动,他们的日历也会自动更新。

    日程 日历 时间管理

  • Persuwise:超级赋能你的邮件外展

    Persuwise通过AI驱动的洞察、实时联系人详细信息和AI生成的个性化电子邮件,帮助你写出自然流畅且说服力强的电子邮件。不再无休止的跟进,而是建立真正的连接。

    AI 营销 电子邮件

  • Atten:一个由 AI 驱动的 all-in-one 平台

    Atten是一个由人工智能驱动的全能平台,让你可以用全新的方式思考、学习、写作和编程。它提供了多种创新功能: 1. Coden - AI辅助编程,可以通过自然语言描述生成代码,并在浏览器中直接运行,大大简化编程过程。 2. Noten - AI辅助写作,可以与AI进行聊天以获取写作灵感,并辅助进行文字润色。 3. Chat UI - 通过自然语言与AI进行互动,支持自动翻译、语法纠错等,提升学习体验。 Atten适用于编程爱好者、需要书写的人群以及想以崭新方式与AI互动的用户。它是一个将人工智能应用到实际场景,令工作和生活更轻松有趣的全能平台。

    人工智能 自动编程 智能写作

  • 豹变种草:AI赋能SEO内容全自动化种草

    豹变种草是一款基于AI的SEO内容自动化种草工具,能够帮助用户轻松获得全网搜索流量。该产品通过AI技术实现关键词智能挖掘、自动化内容生成、一键发布等功能,大大减少用户的操作成本。用户只需简单设置,即可获得持续产出的优质种草内容,从而快速拓展业务搜索流量。相比传统人工种草,该产品具有内容自动化、效率提升等优势。

    SEO 种草 内容营销

  • Moemate:AI驱动的虚拟陪伴助手

    Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。

    AI 聊天 虚拟助手

  • Prompt Joy:用于记录和测试LLM提示的MLops工具

    Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。

    LLM AI MLOps

  • BoxAi:,一键使用桌面AI

    BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。

    AI 生产力工具 效率工具

  • Telesite:Teleiste能在10秒内快速搭建简单漂亮的网站

    Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。

    网站制作 免费 人工智能

  • Innov8IQ:轻松创建专业案例研究，展示无限的视觉可能性

    Innov8IQ是一个简单易用的工具，提供了丰富的模板和布局供用户选择，帮助用户展示他们的UX设计过程和结果。用户可以根据自己的品牌和信息进行定制。团队成员可以实时协作，确保最终产品是团队的共同努力。内置的集成工具可以无缝地完成案例研究过程，从设计工具到项目管理工具，使案例研究的完成更快更容易。产品提供简单透明的定价计划，随着用户的需求增长而扩展。

    案例研究 UX设计 定制化

  • Arches AI:利用人工智能探索文档

    Arches AI 是一个完美的工具，利用人工智能来探索文档。只需上传您的 PDF 文档，即可向个性化的聊天机器人提问。

    人工智能 文档探索 聊天机器人

  • Gifts Genie:AI 智能推荐礼物

    Gifts Genie是一款由 AI 驱动的应用程序，帮助您找到独特而贴心的礼物。只需告诉我们一些有关接收者兴趣的细节，我们将为您推荐完美的礼物。无论是巧克力爱好者、电影迷还是喜欢露营的人，我们都能为您找到最合适的礼物。

    礼物 推荐 AI

  • DG1:是一个AI驱动的综合性网站与电商平台

    DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。

    网站建设 电商平台 营销工具

  • DebateDevil:免费创建账户，保存你的历史记录！

    DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。

    辩论 AI 平台

  • Aya:ChatGPT-based 语音助手

    Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。

    语音助手 人工智能 自然语言处理

  • 多说:1对1 AI口语外教，雅思口语、写作提分神器

    多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。

    雅思 口语 写作

  • Chat With Twitter Algorithm:与算法聊天，获取答案

    Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。

    聊天 算法 人工智能

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM