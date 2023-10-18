亚马逊介绍与 Anthropic 合作提供支持的 AWS AI 芯片

站长之家(ChinaZ.com) 10月18日消息:亚马逊日前与 Anthropic 宣布战略合作，推进生成式人工智能的发展。Anthropic 选择 AWS 作为其主要云服务提供商，并将使用 AWS Trainium 和 Inferentia 芯片进行训练和部署未来的基础模型，充分利用 AWS 高性能、低成本的机器学习加速器。

「我们的客户需要我们具备强大的生成式人工智能能力，」AWS 首席执行官 Adam Selipsky 在 Bloomberg Technology 上表示。「我们有一个为客户提供最佳解决方案的策略，因此 Anthropic 将提供一套令人惊叹的模型，以满足许多客户的使用场景。」

那么，与 Anthropic 的这次扩展合作有什么结果呢？对此亚马逊于官网发布了一篇文章，介绍了亚马逊强大、专为人工智能而构建的 AI 芯片——AWS Trainium 和 AWS Inferentia，以及它们在亚马逊与 Anthropic 的合作中的核心地位。

Anthropic 是领先的基础模型（FM）提供商，也是负责生成式人工智能负责任部署的倡导者，自 2021 年以来一直是 AWS 的客户。Anthropic 的 FM 名为「Claude」，在深思熟虑的对话、内容创作、复杂推理、创造力和编码方面表现出色，并可通过 Amazon Bedrock 供应给 AWS 客户。基础模型（如 Claude）是在大量数据上进行预训练的大型机器学习模型，可用于驱动生成式人工智能应用。

通过与亚马逊的合作，Anthropic 向全球 AWS 客户作出了长期承诺，他们将获得未来一代基础模型与 Amazon Bedrock 的访问权限。AWS 客户还将提前获得用于模型定制和微调的独特功能。

作为 Anthropic 现在的主要云服务提供商，AWS 将使用自研的 Trainium 和 Inferentia 芯片对 Anthropic 的未来 FM 进行训练和部署。AWS 芯片将成为 FM 的引擎。此外，Anthropic 还将与亚马逊合作开发未来的 Trainium 和 Inferentia 技术。

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