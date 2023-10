三大音乐出版商对开发 Claude 的 AI 公司 Anthropic 提起版权诉讼

站长之家(ChinaZ.com) 10月19日消息:三大音乐出版商,环球音乐、Concord 和 ABKCO,根据 Variety 于周三获得的法律文件,对新成立的 AI 公司 Anthropic 提起了侵犯版权的投诉。

这些法律问题源于 Anthropic 的一系列 AI 模型,被称为 Claude,这是音乐行业为了抵御其认为来自 AI 开发者的巨大版权威胁而采取的最新举措。

「出版商提起这一诉讼是为了解决人工智能(AI)公司 Anthropic 对其版权歌词的系统性和广泛侵犯,」投诉书中写道。「在构建和操作 AI 模型的过程中,Anthropic 非法复制和传播了大量的受版权保护作品,包括由出版商拥有或控制的众多音乐作品的歌词。出版商支持创新,认识到当道德和负责任地使用时,AI 具有巨大的潜力。但 Anthropic 系统性和广泛地违反了这些原则。Anthropic 必须遵守既定的版权法律,就像其他技术公司一样。」

投诉书继续说:「尽管此案中涉及的 AI 技术可能复杂和尖端,但此处提出的法律问题是直截了当的,且历史悠久。被告不能复制、分发和展示他人的受版权保护作品以建立自己的业务,除非他获得了权利持有人的许可。这一版权法的基本规则可以追溯到 1710 年的安妮法规(Statute of Anne),自那时以来,在几个世纪的时间里,已经多次适用于许多侵犯版权的技术发展。」

该投诉还指出:「这一原则不会仅仅因为一家公司用『人工智能』这个词来修饰其侵权行为而消失。」

这些出版商正在寻求陪审团审判以及每部侵权作品高达 15 万美元的法定赔偿金,伴随附带文件列出了约 500 部作品,至少涉及 7500 万美元的赔偿。该诉讼还寻求每项侵权行为高达 2.5 万美元的法定赔偿金,或在审判中确定的数额。

Anthropic 成立于 2021 年,估值超过 50 亿美元,由前 OpenAI 高管创立,获得了亚马逊、谷歌和 Zoom 等公司的资金支持。上个月,亚马逊宣布对该公司进行最多 40 亿美元的少数股权投资,并达成协议成为其首要云服务提供商。这被宣布为「一项战略合作,将汇集各自行业领先的技术和对更安全的生成式人工智能的专业知识,以加速 Anthropic 未来基础模型的发展,并使其广泛提供给 AWS 客户。」

ABKCO、Concord 和 UMPG 的律师 Matthew J. Oppenheim 在一份声明中表示:「未经授权使用受版权保护的材料是非法的,而对于受版权保护的音乐歌词来说,这会损害作曲家和音乐出版商。根据版权法,已经确立了一个原则,即除非取得版权持有人的许可,否则实体不得复制、分发和展示他人的受版权保护作品以建立自己的业务。就像其他许多技术一样,AI 公司必须遵守法律。」

投诉的核心问题是音乐行业与 AI 公司之间的争端的核心问题:他们通过在互联网和其他来源获取大量受版权保护材料,然后将这些材料用作新歌曲、歌词或其他输出的基础来「训练」AI 模型。

「Anthropic 用于供其 AI 模型的文本包括无数音乐作品的歌词,其中出版商拥有或控制了版权,以及从互联网上获取的众多其他受版权保护作品,」投诉继续说。「这些受版权保护的材料并不是免费获取的,仅因为它们可以在互联网上找到。Anthropic 既没有寻求也没有获得出版商以这种方式使用其宝贵的受版权保护作品的许可。」

投诉声称:「当用户提示 Anthropic 的 Claude AI 聊天机器人提供歌曲歌词,例如'A Change Is Gonna Come'、'God Only Knows'、'What a Wonderful World'、'Gimme Shelter'、'Uptown Funk』等等,或者出版商的其他音乐作品时,聊天机器人会提供包含这些歌词全部或大部分的回应,更甚者,Anthropic 的 AI 模型在没有明确要求的情况下生成包含出版商歌词的输出。」

这一举措是环球音乐最新一系列似乎是同时进行的胡萝卜加大棒的行动之一,对抗 AI 公司。他们采取积极行动来应对他们视为侵权行为的情况,比如 Ghostwriter 的歌曲"Heart on My Sleeve",该歌曲使用了听起来非常像 The Weeknd 和 Drake 的 AI 生成的声音,经过环球音乐集团的法律行动后被从流媒体服务中移除,尽管最近发布了一种新版本,没有那些声音。

