扎克伯格：到 2024 年 AI 将成为 Meta 的投资领域

站长之家(ChinaZ.com) 10 月 27 日消息:Meta 公司在周四的股票收盘价下跌了超过 3%，这主要是在该公司发布了强劲的第三季度财报后的次日，由于持续的以色列-哈马斯战争可能导致广告业务放缓，公司对此表达了谨慎的看法。

Meta 的财务总监 Susan Li 向分析师警告说，由于中东地区的不确定性，公司的股票价格受到了影响。尽管如此，该公司的第三季度收入为 341.5 亿美元，同比增长 23%，是自 2021 年以来的最快增长率。净利润增长了 164%，达到 115.8 亿美元，或每股 4.39 美元，这两项数据都超过了华尔街的预期。然而，由于以色列的冲突，Meta 对第四季度的财务预测给出了 365 亿至 400 亿美元的范围，这个范围比公司通常提供的 25 亿美元的差距要大。

在 2023 财年第三季度财报电话会上，Meta 的 CEO 马克·扎克伯格强调了生成式人工智能（AI）在未来应用程序使用中的重要性，他表示，随着时间的推移，AI 将在用户消费内容中占据越来越大的份额。

他还表示，到 2024 年，AI 将成为 Meta 最大的投资领域。为了避免增加太多新员工，公司将降低一些非 AI 项目的优先级，并将相关人员转向 AI 工作。

此外，扎克伯格还提到，Meta 已经发布了多个独特的开源 AI 模型，例如免费用于研究和商业用途的大语言模型 Llama 2，以期保持在行业内的领先地位，并吸引更多优秀的 AI 人才加入 Meta。

与此同时，Meta 的财务总监 Susan Li 也提到，经过了以效率为主题的 2023 财年，Meta 将在 2024 财年主要在 AI、盈利化、元宇宙与 Reality Labs（负责元宇宙的现实实验室）、以及监管合规等四大领域招聘员工。在财报公布的同时，Meta 的元宇宙相关部门、负责增强现实（AR）和虚拟现实（VR）业务的 Reality Labs 在第三季度仍然亏损了 37.42 亿美元。

在最近的 Meta Connect 开发者大会上，该公司还推出了一系列面向消费者的生成式 AI 产品，包括能够生成文本和图片的聊天机器人 Meta AI，以及为开发者提供的 AI Studio 平台，使企业和创作者能够在平台上构建和训练定制的聊天机器人。

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