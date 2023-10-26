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到2025年，AI技术将引领全球达2000亿美元投资热潮

2023-10-26 16:54 · 稿源：站长之家

🔍 划重点:

1. 科技巨头如Meta、Microsoft、Amazon等公司正积极投资AI技术，到2025年，AI技术将引领多达2000亿美元的全球AI投资热潮。

2. 麻省理工学院的AI研究员Max Tegmark以及其他科技界领袖呼吁对不受约束的AI开发采取行动，担心其对人类未来的潜在威胁。

3.23位AI专家包括Geoffrey Hinton和Yoshua Bengio呼吁政府监管和许可超强AI模型的开发，以确保人工智能的安全和道德使用。

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:在全球范围内，人工智能（AI）正迎来数十亿美元的投资热潮，各大科技巨头如Meta、Microsoft、Amazon等公司积极参与其中。根据高盛的估计，到2025年，全球将有多达2000亿美元的资金流向AI领域，预计将彻底改变商业和社会的面貌。

然而，这场AI热潮也引发了担忧，一些科技公司的无约束AI开发被认为可能危及人类的未来。麻省理工学院的物理学家兼AI研究员Max Tegmark呼吁制止这一“底线竞赛”，他在今年四月组织了一封公开信，得到了包括Elon Musk和苹果联合创始人Steve Wozniak在内的成千上万名科技行业人士的签署。这封信呼吁暂停巨大的AI实验，以制定AI安全标准，确保AI的可持续和安全发展。Tegmark指出，虽然AI有着令人兴奋的潜力，但不加监管和无限制的强大系统开发将危及经济、社会和生命的安全。因此，监管对于安全创新至关重要。

AI投资机器人

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

此外，一份本周公布的政策文件由23位AI专家联名发表，其中包括两位现代AI的“奠基人”。这份文件主张政府应当有权制止超强AI模型的发展。根据该文件的一位共同作者、多伦多大学Schwartz Reisman技术与社会研究所的主任Gillian Hadfield的说法，未来18个月内将建立比目前操作中的AI模型更强大数倍的模型。目前，几乎没有关于这些模型能够实现什么的法规，因此专家呼吁政府必须颁发许可，必要时暂停其开发，实施访问控制和要求信息安全措施，以防止遭到国家级黑客的攻击。

对于那些呼吁更严格监管AI的人来说，无约束的人工通用智能（AGI）发展是一个主要担忧点。亚马逊最近宣布将向Anthropic投资高达40亿美元，Anthropic是由前OpenAI高管创立的初创公司，计划在亚马逊的云服务上获取专有数据。微软也将130亿美元投资于OpenAI，OpenAI是ChatGPT等超受欢迎的聊天机器人和图像生成器DALL-E3的母公司。谷歌则自2016年以来投资约1200亿美元用于人工智能和云计算，包括总部位于英国的DeepMind Technologies、名为LaMDA的生成AI工具和其面向消费者的Bard。此外，Facebook母公司Meta计划在AI方面投资330亿美元，重点放在其开源的大型语言模型Llama上。

AI领域的这些巨额投资将推动全球经济和GDP的提升，并有望带来广泛的社会变革。与此同时，新的AI公司也获得了数十亿美元的投资，这一领域的投资增长超过了其他技术投资领域，全球第三季度达到近180亿美元，同比增长27%，而同期全球科技初创公司的融资额下降了31%，降至730亿美元。

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