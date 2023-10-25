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他们利用ChatGPT将1.5万卢比的投资变成1亿卢比

2023-10-25 16:36 · 稿源：站长之家

🔍 划重点:

1. 两个创业者在数月内使用ChatGPT将1.5万卢比的投资变成1亿卢比

2. 他们开发了DimeADozen，一个用于测试商业创意的AI研究工具

3. 他们的AI工具在短时间内超越传统分析机构和搜索引擎，吸引了15，000美元的收购交易

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:两个创业者Sal Aiello和Monica Power，在短短几个月内将1.5万卢比的投资变成了1亿卢比，而这一奇迹的背后是他们利用ChatGPT创建了一款AI工具DimeADozen。

根据CNBC的报道，Sal Aiello是一家科技初创公司的首席技术官，而Monica Power则是一名产品设计师兼企业家。他们在硅谷初创公司孵化器Y Combinator组织的虚拟初创创始人见面会上相识。

后来，他们决定利用人工智能来验证商业创意，并创造了名为DimeADozen的AI研究工具。这一工具允许创业者通过一个表单提交他们的想法，然后利用ChatGPT生成一份报告。

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DimeADozen这个产品的亮点包括:

  • DimeADozen.ai 提供了使用人工智能来验证业务点子的能力，帮助创业者节省宝贵的时间，做出明智的决策。这可以帮助创业者确定是否需要调整他们的业务点子，以及是否值得投资。

  • 该产品提供了关于如何进行市场研究、推出和扩大业务以及筹集资本的信息。这为创业者提供了全面的指导，以在创业过程中取得成功。

  • DimeADozen.ai 声称具有数十年的商业经验和GPT-4的能力，可以在创业之前帮助小型企业了解市场和客户，从而降低了新业务的风险。

这款AI工具的性能已被证明优于传统分析机构和搜索引擎，而且速度惊人。Felipe Arosemena和Danielle de Corneille是一对夫妻，他们看到了这一AI工具的潜力，以15，000美元的价格收购了这个业务。

交易完成后，Arosemena和Corneille成为了这个创业公司的新老板，而Aiello和Power则继续担任公司顾问。

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