OPPO Find N3折叠屏手机发布 售价 9999 元起

站长之家（ChinaZ.com）10月19日 消息:OPPO Find N3折叠屏新机在今天下午的全球发布会上亮相，这款手机以创新设计和强大的影像能力引人注目，售价9999元起。

外观方面，OPPO Find N3采用了硬朗的机身线条设计，给用户带来全新的视觉享受。机身展开厚度仅为5.8mm，折叠厚度为11.7mm，重量适中。玻璃版重量为245g，皮革版重量为239g，提供了三种全新配色可选:千山绿、日志金和潜航黑。

屏幕方面，OPPO Find N3采用了内外双钻石屏设计，内外屏均达到2800nit动态峰值亮度，搭配ProXDR显示技术，动态范围提升8倍。高透光显示技术不仅实现了更高透光率，还可节能30%。内屏采用一块7.8英寸2440×2268AMOLED柔性内屏，支持120Hz刷新率（LTPO），屏幕比例6:5.6，全屏峰值亮度1400nit、局部激发亮度2800nit，支持ProXDR8倍动态范围激发，1440Hz高频PWM，10bit色深，采用超薄UTG玻璃。外屏尺寸为6.31英寸，采用超瓷晶玻璃，支持5倍抗跌落、17倍抗冲击。

OPPO Find N3的铰链设计非常出色。铰链零件数量减少了近三分之一，采用了航空级高强钢与一体化锆合金液态金属，重量减少的同时还让铰链更平整稳定。在德国莱茵TÜV实验室测试中，FindN3带领折叠手机首次突破百万折叠次数。此外，新机的折痕也大幅优化。

影像方面，OPPO Find N3后置48mp主摄（索尼LYT-T808，传感器尺寸1/1.43"，双层晶体管像素技术，20%感光能力提升，355%动态范围）+48mp超广角(索尼IMX581，传感器尺寸1/2")+64mp潜望长焦(豪威OV64B，传感器尺寸1/2")。

续航方面，OPPO Find N3搭载了4805mAh电池，支持67W快充技术，仅需42分钟即可充满电。FindN3还支持隐私通话功能并配备立体声三扬声器。

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