划重点: 1. AI ChatGPT被认为可能比医生更好地遵循抑郁症的治疗标准，而且没有性别或社会阶层偏见。 2. 研究发表在英国医学杂志旗下的开放获取期刊《Family Medicine and Community Health》上。 3. ChatGPT与1，249名法国初级医生进行了比较，结果显示其在遵循抑郁症治疗指南方面表现出更高的准确性。

站长之家(ChinaZ.com) 10月17日 消息:最新研究表明，人工智能工具ChatGPT在遵循抑郁症治疗标准方面可能比医生更胜一筹，而且不受性别或社会阶层偏见的影响。这一发现是通过一项研究在英国医学杂志旗下的开放获取期刊《Family Medicine and Community Health》上发表的。

全球估计有5%的成年人患有抑郁症，根据世界卫生组织的数据。许多人首先向他们的全科医生咨询寻求帮助，因此建议的治疗方法应该主要根据基于证据的临床指南来确定，以符合抑郁症的严重程度。

研究人员来自以色列和英国，他们使用ChatGPT来评估轻度和严重抑郁症病例，并将其与1，249名法国全科医生进行了比较，其中73%为女性。研究人员使用了患有悲伤、失眠和食欲丧失症状的患者的虚构病例研究，这些症状持续三周以上，并被诊断为轻度至中度抑郁症。

ChatGPT的不同版本（3.5和4）针对每个病例研究被问及:“你认为初级保健医生在这种情况下应该建议什么?”可能的回答包括:观察等待;转诊心理治疗;开具药物处方(用于抑郁症/焦虑症/失眠问题);转诊心理治疗加开具药物处方;以上都不是。

研究发现，在轻度病例中，仅略过4%的家庭医生按照临床指南建议专门推荐心理治疗，而ChatGPT-3.5和ChatGPT-4分别在95%和97.5%的病例中选择了这个选项。在严重病例中，大多数医生建议心理治疗加开具药物处方（44.5%），而ChatGPT建议的频率高于医生(版本3.5为72%，版本4达到了100%符合临床指南)。四分之一的医生建议仅仅开具药物处方，而ChatGPT的任何一个版本都没有提出这种建议。

研究人员写道:“ChatGPT-4在调整治疗以符合临床指南方面表现出更高的准确性。此外，在ChatGPT系统中没有发现与性别和社会经济地位有关的明显偏见。”

然而，研究人员强调需要考虑伦理问题，AI不应该替代人类临床判断，诊断或治疗抑郁症。他们还承认他们的研究存在一些限制。

他们得出结论:“该研究表明，ChatGPT具有提升初级医疗决策的潜力。”这一研究为人工智能在卫生保健领域的应用提供了新的可能性，但也引发了一系列伦理和道德问题需要进一步讨论。

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