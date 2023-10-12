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WordPress.com宣布全面支持Mastodon等联合平台 用户互动增强

2023-10-12 15:12 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月12日 消息:据国外媒体报道，日前WordPress.com宣布全面支持Mastodon等联合平台，为博客所有者提供更多互动和互联的机会。自动化技术公司Automattic早前收购了一款插件，允许WordPress博客在去中心化社交网络联合平台中关注，这一功能升级已成为现实。

这一消息意味着，现在所有使用开源WordPress软件托管版本的用户都可以连接到联邦宇宙，将他们的博客与Mastodon、Pleroma、Friendica等联合平台相连接。这一插件的引入将使博客所有者有机会吸引更多的关注者，因为他们可以将自己的帖子分享到其他联合平台，并接收从这些平台转化为博客评论的回复，从而创建更具互动性和动态的对话。

互联网 链接 物联网

除此之外，使用这一插件，博客本身也可以成为用户在联邦宇宙中的个人资料，而不必直接在联合应用程序（如Mastodon）上设置帐户。据网络统计数据显示，Mastodon拥有180万月活跃用户，而整个联邦宇宙的用户总数达到了1330万。

这一变化对于WordPress.com的免费、个人和高级托管网站用户来说都是可行的，只需从博客仪表板的“设置”进入“讨论”部分，然后启用标题为“进入联邦宇宙”的开关即可。

这一举措意味着更多的连接和互动，使WordPress.com博客成为更广泛受众的焦点，为博客作者和读者带来更丰富的体验。

无论是博客作者还是读者，这一新功能都将为他们带来更多的可能性，帮助他们更好地与联合平台互联，分享和讨论内容，为互联网社交互动带来全新的可能性。

这一消息显示了Automattic不断努力提供更好的用户体验，借助技术的力量，让互联网社交更加丰富和多样化。这一功能的推出将使WordPress.com博客在Mastodon和其他联合平台上获得更多的曝光和关注，加强了用户之间的互动和连接，为博客领域带来了一次革命性的变革。

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