苹果发布 iOS 17.0.3 系统更新：修复 iPhone 15 Pro 过热问题

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日消息:苹果今天发布了 iPhone 的 iOS 17.0.3 更新，该软件在 iOS 17.0.2 发布一周后推出。苹果还为 iPad 用户发布了新版本的 iPadOS 17.0.3。

iOS 17.0.3 和 iPadOS 17.0.3 更新可以通过无线方式下载到符合条件的 iPhone 和 iPad 上，方法是转到「设置」>「通用」>「软件更新」。

iOS 17.0.3 的版本号为 21A360，解决了 iPhone 15 Pro 和 iPhone 15 Pro Max 的严重过热问题。在新的 iPhone 15 型号推出后不久，顾客们开始抱怨 iPhone 15 Pro 和 Pro Max 变得过热，甚至在某些情况下因过热问题而关机。

苹果在 9 月下旬确认存在一个错误，并表示将通过 iOS 17 的更新来修复它。一些第三方应用程序也曾过载 A17 Pro 芯片，导致散热问题。影响性能的应用程序包括 Instagram、Uber 等。除了发布更新以解决 iOS 17 问题之外，苹果还一直在与应用程序开发者合作，优化导致问题的应用程序。

苹果此前在接受 MacRumors 采访时澄清，正在经历温度过高问题的客户将在更新后看到问题得到解决，iPhone 15 Pro 的钛框架并不是问题所在。苹果分析师郭明錤则认为，过热问题可能是由于「在热系统设计上所做的妥协」引起的，他表示只有通过降低处理器性能，苹果才能解决这个问题。

苹果表示，公司没有调整 A17 Pro 芯片的打算，事实上，iPhone 15 Pro 的钛和铝设计提供了比以前型号中使用的不锈钢框架更好的散热性能。

iOS 17.0.3 和 iPadOS 17.0.3 更新还解决了一个内核漏洞，该漏洞可能允许攻击者获取提升的权限。苹果声称已经意识到这个安全漏洞在 iOS 16.6 之前的版本上被利用。

（举报）