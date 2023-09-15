Metaverse踏出VR 元宇宙平台Horizon Worlds网页版已上线

站长之家(ChinaZ.com) 9月15日 消息:据国外媒体报道，Meta旗下元宇宙平台Horizon Worlds终于正式离开只能通过VR头显体验的封闭状态，网页版本和移动App版本已经面向部分用户开放早期公测。这标志着Horizon Worlds有望服务更广大的非VR设备用户，而不仅限于昂贵的Quest VR头显设备用户。

Horizon Worlds是Meta集团打造的元宇宙、虚拟社交平台。用户可以通过个性化的虚拟形象互动，玩游戏、开创自己的虚拟空间等。自2021年底推出以来，Horizon Worlds一直需要高价的VR设备才能进入，这严重制约了其发展壮大的进程。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

据Meta官方透露，Horizon Worlds的网页版和移动App版已经面向部分用户开放早期公测，服务范围将逐步扩大。公测版中，用户可以通过手机或电脑网页浏览虚拟世界、使用虚拟形象，与VR用户实现交流互动。

分析人士认为，这一举措将可能成为Horizon Worlds用户数激增的关键转折点。移动端和网页版的加入无疑将为Horizon Worlds提供更广阔的增长空间，吸纳包括初中生在内的更多非VR设备用户。业内期待Horizon Worlds能借多屏全面布局，实现类似Roblox那样爆发式增长。

目前，Horizon Worlds在内容创作、用户体验等方面仍存在很大不足。未来Horizon Worlds能否通过跨屏部署找到增长动力，吸引用户产生更好互动和粘性，仍需等待市场检验。

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