Meta向名人支付数百万美元，复刻名人版聊天机器人

划重点: - Meta（Facebook的母公司）支付数百万美元给名人进而打造名人版AI聊天机器人。 - 一位不愿透露姓名的名人以短短六小时的工作时间获得高达500万美元的报酬，成为AI之一。 - Meta计划将这些虚拟名人扩展到视频交流领域。

站长之家（ChinaZ.com）10月13日 消息:Facebook的母公司Meta正支付数百万美元给名人，进而打造名人版AI聊天机器人。据The Information报道，一位不愿透露姓名的名人仅工作了短短六小时，就获得了高达500万美元的报酬，成为其中一个AI聊天机器人。

上个月，Meta的CEO马克·扎克伯格宣布了这些聊天机器人，它们基于名人的个性，包括肯达尔·詹娜（Kendall Jenner）、汤姆·布雷迪(Tom Brady)、YouTube创作者詹姆斯·唐纳森(James "MrBeast" Donaldson)和TikTok明星查莉·达梅里奥(Charli D'Amelio)。

图片来自meta

目前，这些机器人仅支持文本交流，但根据Meta在演示中展示的情况，该公司计划扩展到视频交流领域。

那么，Meta为了数百万美元的投资到底得到了什么?还有，这些聊天机器人到底是为谁而设计的?扎克伯格坚信这项技术，上个月他告诉The Verge说，这里存在着“巨大的需求”，并且“人们想要与凯莉互动”，指的是《与卡戴珊一家》中的明星。他还补充说，“这对消费者来说将会很有趣。”

目前还不清楚扎克伯格的看法是否属实，而且考虑到迄今为止的反应，可以说该功能可能最终只是一次短暂而不明智的尝试，试图充分利用当前围绕AI的热潮。

首先，其营销策略相当令人困惑。Meta没有直接使用名人的真实姓名来销售这些个性化AI机器人，而是给每个聊天机器人其它名字，也许是为了预防潜在的诽谤诉讼。例如，詹娜的聊天机器人被称为“比莉”（Billie），而布雷迪的助手被称为“布鲁”(Bru)。

目前，Meta的名人AI仍处于有限的测试阶段，考虑到过去一年多来AI聊天机器人所引发的混乱局面，该公司很可能会非常谨慎推出AI虚拟人。

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