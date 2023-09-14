卖家福音!亚马逊推出人工智能产品描述生成工具

站长之家（ChinaZ.com）9月14日 消息:近日，亚马逊推出一系列新的生成式人工智能功能，这将大大简化亚马逊卖家创建更全面、更吸引人的产品描述、标题和列表详细信息的方式。

这些新功能将人工智能应用于产品描述的自动生成，只需卖家提供几个单词或句子的简单产品描述，亚马逊就可以借助大规模语言模型，生成高质量的产品介绍、标题和列表内容，供卖家审阅后直接提交使用。

这标志着亚马逊进一步利用人工智能技术提升卖家体验的重大进展。过去，想要撰写吸引眼球的产品标题和描述需要投入大量时间，新功能将大幅降低门槛，卖家只需提供核心信息，即可获得人工智能自动生成的专业水准内容。

据了解，在亚马逊卖家中心卖家可以简单输入几句话描述产品，人工智能将据此生成完整的列表内容。这将帮助卖家以更少的精力创造高质量列表，节省时间成本，同时也令客户购物体验更佳，因为提供了更丰富、一致的产品信息。

这是亚马逊进一步利用人工智能来优化卖家体验、帮助更多卖家成功的新的尝试。未来，亚马逊计划在改善卖家体验等方面继续发挥人工智能技术优势。目前，许多卖家已经在测试该功能，反馈积极。这表明生成式人工智能在简化繁重的产品描述撰写流程方面发挥了重要作用，是亚马逊人工智能应用的一次重大创新。

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