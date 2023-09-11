美亚柏科发布 “天擎” 公共安全大模型一体机

云从科技子公司众数信科正式发布“众寻人工智能公共服务平台”，该平台是全国首个基于AI大模型面向开发者及企业服务的公共服务平台。该平台与云从从容及国内主流大模型进行了深度对接，提供了一站式大模型微调与推理能力的接入以及物美价廉的GPU云算力服务，帮助开发者将AI大模型能力集成到自有业务应用中。该平台的发布，有效解决了众多科技中小企业在应用AI大模型技术时普遍存在的对接难、投入高、路径缺、指导弱的问题，同时该平台已在国内多个数字政府、民生服务、商业服务的项目落地。