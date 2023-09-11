美亚柏科发布 “天擎” 公共安全大模型一体机

站长之家（ChinaZ.com）9月11日 消息:美亚柏科在中国（厦门）国际警安法务科技展览会上发布了国内首个 “天擎” 公共安全大模型一体机。
这一装备基于人机自然语言交互、OCR 识别、语义分析、图片分类打标、深伪鉴真、视频结构化、人像识别等 AI 能力，具备警务意图识别、案件情报分析、案情推理等业务理解能力，适用于安全事件预测预警、案件研判、智能审讯、指挥调度等应用场景。
该装备通过移动终端 “喊一嗓子、拍张照片、传个视频” 即可获取信息，提高办案效率，降低业务成本。
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近日，在 2023 中国算力大会同期举办的第二届“西部数谷”算力产业合作伙伴大会上，优刻得携手沐曦集成电路（上海）有限公司（下称“沐曦”）、智谱华章共同发布国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机。国产首台GPU千亿参数大模型训推一体机发布仪式优刻得与沐曦、智谱华章共同在宁夏的开放平台上面向第 一批用户：航天医院、数字宁夏建设运营有限公司，交付第 一批
蚂蚁集团在2023国家网络安全宣传周上发布了名为“蚁天鉴”的大模型安全一体化解决方案。这一解决方案包括两大核心产品:“蚁鉴2.0”大模型安全检测平台和“天鉴”大模型风险防御平台。蚂蚁集团强调，“蚁天鉴”可以为大模型应用提供全面的安全性保障，具备广泛的应用前景。
快科技8月15日消息，讯飞星火认知大模型V2.0升级发布会今日在合肥举办。发布会上，科大讯飞与华为联合发布星火一体机，让企业可以在国产自主创新的平台上，更方便、更自主、更安全可控地私有化部署大模型。科大讯飞董事长刘庆峰说：认知大模型深度赋能时代已经到来，健康发展急需构建安全可控保障。”他认为，认知大模型在行业深度应用有三方面的关键要素：第一是安全可控，通用人工智能改善民生、赋能社发展要根植在自主可控、算力安全平台上。”第二是场景驱动，要能够在看得见摸得着的场景上，能够产生实实在在的应用价值，能够用统计?
航旅纵横发布了首个民航领域垂直大模型——千穰大模型。该大模型基于Transformer架构，构建了10亿、100亿、300亿等多种参数模型，融合了视觉大模型、语言大模型、多模态大模型和计算大模型，通过强大的人工智能技术，为民航产业的数智化建设和旅客的智慧出行提供支持。千穰还可以用于旅客满意度分析、行业智能客服和多模态点评感知等服务。
云从科技子公司众数信科正式发布“众寻人工智能公共服务平台”，该平台是全国首个基于AI大模型面向开发者及企业服务的公共服务平台。该平台与云从从容及国内主流大模型进行了深度对接，提供了一站式大模型微调与推理能力的接入以及物美价廉的GPU云算力服务，帮助开发者将AI大模型能力集成到自有业务应用中。该平台的发布，有效解决了众多科技中小企业在应用AI大模型技术时普遍存在的对接难、投入高、路径缺、指导弱的问题，同时该平台已在国内多个数字政府、民生服务、商业服务的项目落地。
9月7日，2023腾讯全球数字生态大会在深圳宝安举行。腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生表示，腾讯将迈入“全面拥抱大模型”时代:“以大模型生成技术为核心，人工智能正在成为下一轮数字化发展的关键动力，也为解决产业痛点，带来了全新的思路。我们将立足于未来，立足于实效，让数字化工具在产业中用起来、用得好，以智能增强、数据增强、连接增强，持续助力产业增强。
9月7日，第二届外滩大会在上海开幕。在外滩大会主论坛“科技、金融、产业，融合发展新未来”圆桌对话上，联合国开发计划署可持续金融中心高级顾问迈克尔·舍伦、北京智源人工智能研究院顾问、美国国家工程院外籍院士张宏江、蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋和资深媒体人秦朔，就人工智能、数字科技与产业变革、金融发展进行了深度探讨。相信通过我们的产业协作，借助�
2022年底至今，各种AI大模型火爆全球，国内更是掀起千模大战”，众多头部科技企业竞相投入研发。在今日举行的2023腾讯全球数字生态大会上，腾讯集团高级执行副总裁、云与智慧产业事业群CEO汤道生正式发布腾讯混元大模型。小程序简介显示，腾讯混元助手”的功能包括AI问答、AI绘画，可以回答各类问题，也能处理多种任务，如获取知识、解决数学问题、翻译、提供旅游攻略、工作建议等。
安恒信息正式发布“恒脑・安全垂域大模型”，恒脑安全大模型具备恶意代码检测、威胁情报分析、自动化安全编排响应和安全教育等能力，可降低安全运营门槛，提升效率，帮助填补安全专家短缺问题。“恒脑・安全垂域大模型”后续将为安恒信息数据安全战略、MSS战略和人才战略三大战略提供发展源动力。
基于多年的探索沉淀及技术积累，石头科技在清洁赛道不断出新，已形成扫地机洗地机洗烘一体机的“石头家居清洁中心”布局，其中的洗烘一体机更是自研分子筛低温烘干，开创洗烘一体机品类第三种烘干技术新选择。首款产品石头H1问世后，凭借低温不伤衣、烘完直接穿的便捷体验，赢得用户和行业的高度认可。石头分子筛洗烘一体机H1Neo将于9月5日上市，能否让用户以平价消费享受高端体验，让我们拭目以待。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。