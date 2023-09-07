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支付宝联合华为推进可穿戴设备的「支付芯」安全支付方案

2023-09-07 22:02 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:9月7日，在2023Inclusion·外滩大会上，支付宝联合华为穿戴宣布合作推进可穿戴设备的「支付芯」安全支付方案，共同致力于提升可穿戴设备在用于支付时的高安全性。作为双方联合项目，在外滩大会的支付宝展台上，一并展出了「心跳核身技术」、「手表碰一碰标签支付」等联合方案。

图为:在2023外滩大会上，支付宝联合华为推进可穿戴设备的「支付芯」安全支付方案

华为穿戴是支付宝「支付芯」继平头哥、阿里云等平台之后的又一大合作伙伴。这一合作的达成，有助于为用户提供多样化但更具安全性的支付体验，并加速可穿戴设备行业的发展。

据了解，支付宝「支付芯」是保障可穿戴设备安全支付的综合解决方案。自2023年3月宣布启动以来，已经和平头哥、阿里云等芯片及IoT厂商展开深度合作，预计将应用于智能手表、手环、智能卡等各类智能穿戴设备领域，使其具备「泛在安全支付」能力。

相关数据显示，随着移动设备的多样化与小型化，可穿戴设备的普及率进一步提升，在户外运动、健身、校园等场景下，可穿戴设备解决了手机无法解决的问题。但与此同时，各类可穿戴设备亦缺乏高安全性的支付能力。基于此，支付宝推出了基于硬件安全的方案，即将关键支付能力内置于硬件安全芯片内，保障用户资产、数据和隐私安全。用户绑定支付宝账号之后，就可以在可穿戴设备上刷二维码或者条码支付，使用安全，而且方便快捷。

在外滩大会的支付宝展台上，展示了由支付宝与华为穿戴联合推进的「支付芯」方案。同时，随着双方合作的扩大，在面向未来的「碰一碰标签支付」以及「心跳核身技术」等领域也有所突破。

据介绍，支付宝与华为穿戴还将共同推进未来物联网可穿戴设备的行业规范，进一步在技术上与规范上增强行业发展动能。

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