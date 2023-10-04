开幕式上的“数字火炬手”，亚组委联合支付宝再创吉尼斯世界纪录

站长之家（ChinaZ.com）10月4日 消息:亚运又添新世界纪录。10月4日，杭州亚运会主媒体中心内举行了“智能亚运”发布会，向大家展示了本届“智能亚运”总体建设情况及亮点，杭州亚运会信息技术指挥中心新闻发言人张鸽部长宣布，杭州亚组委和官方合作伙伴支付宝共同首创，超1亿亚运数字火炬手共同参与的火炬传递及开幕式数字点火仪式，创造新的吉尼斯世界纪录，成为史上参与人数最多的线上大型体育推广活动。

据了解，这项吉尼斯世界纪录诞生于9月15日，亚运会赛前8天“亚运数字火炬手”参与总人数突破1亿人，不仅成功打造了亚运史上覆盖区域最广、参与人数最多、持续时间最长的线上火炬传递活动，还开启了亚运史上首个开幕式数字点火仪式。杭州市常委、副市长，亚运会信息技术指挥中心指挥长胥伟华表示:由1.05亿数字火炬手以数实结合的方式共同点燃亚运主火炬，国际奥委会主席巴赫给予本届亚运会高度评价，杭州亚运会树立了新的标杆。

同时，会上也提出“亚运数字火炬手”的初衷，是期望让更多的人，突破时间和空间的限制参与到亚运这个盛会中。为了实现这一目标，技术提供方支付宝团队设立了大型测试机房，对数百台不同年代及型号的手机进行了测试。通过人工智能、大数据及蚂蚁集团自研Web3D互动引擎Galacean，三年时间写下20万行代码，进行了上万次的AI动作捕捉，采集了几十万张服装图像数据，用几百台不同型号的手机进行了超10万次测试，使数字火炬手平台能做到亿级用户规模覆盖，并支持97%的智能手机设备，最终实现了上亿亚运数字火炬手，线上线下同频共振，点燃亚运会主火炬塔的壮举。

据悉，这1亿多名数字火炬手来自全球130多个国家和地区，年龄最大的98岁，年龄最小的12岁，20岁至39岁的中青年人群则占据64%，能吸引1亿人参加，也依托了服务10亿用户的支付宝。“智能亚运一站通”支付宝小程序让大家不用下载新的APP即可便捷访问，同时，支付宝平台的开放能力，节省了50%的研发成本和研发周期，“智能亚运一站通”也成为了本次智能亚运的最大亮点。

亚组委还表示，未来“智能亚运一站通”可直接作为亚运遗产，为城市提供服务，作为大型赛事观众服务的通用平台，为城市旅游出行提供便捷服务系统，为杭州、浙江乃至全国人民的出行旅游提供“一站式”的便捷服务。

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