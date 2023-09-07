预测到 2030 年，人工智能将在美国取代 240 万个工作岗位

站长之家（ChinaZ.com）9月7日 消息:一份来自分析公司Forrester的报告指出，到2030年，生成AI将替代240万美国工作岗位，并对其他1100万岗位产生影响。

尽管生成AI将对就业市场产生深刻的影响，但该报告也指出，与其他形式的自动化相比，其影响相对较小。报告称，到2030年，生成AI将导致自动化失业率上升到30.4%，但相对于其他自动化形式，这仍然较低。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

白领工作岗位将是受到最大冲击的领域，特别是技术写作、社会科学研究助手、校对员、文案撰写员以及行政职位。具有大学学位、从事白领工作的中产阶级工作者将感受到最大的颠覆。相对于年薪低于6万美元的人，年薪高于9万美元的人将受到更大的影响。

不过，该报告也提到，并非所有被自动化替代的工作都意味着人类会失去工作。一些工作是由于难以填补的岗位而被自动化替代的，例如一些物理机器人和自动化正在填补2020年代一直困扰前线工作的劳动力缺口。

Forrester 的分析师认为，创意产业的工作者，如编辑、作家、作者和诗人，更有可能将生成AI工具融入到他们的工作中，相对不容易被替代。

尽管生成AI具有巨大的潜力，但该技术也可能导致性能下降。分析师指出，像ChatGPT这样的工具可能会生成一些“连贯的无意义”，这可能导致不一致的客户服务或工作人员需要修复问题。此外，企业需要雇佣新的、潜在稀缺和昂贵的人才，如开发人员、业务分析师、提示工程师，甚至伦理学家。这将导致人才市场供不应求的情况。因此，企业需要分析哪些工作岗位最适合自动化，并培训员工学习新的技能，例如提示工程，以获得特定的结果。

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