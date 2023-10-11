CCS Insight 预测生成式人工智能 2024 年将面临现实检验：炒作减退，成本上升

站长之家(ChinaZ.com) 10月11日消息:一家分析公司周二预测，明年，备受瞩目的生成式人工智能领域将迎来一次现实的检验。该公司指出，围绕这项技术的炒作已逐渐减退，运行此技术所需的成本不断上升，同时，针对这项技术的呼声也在增加，这些迹象表明该技术可能即将放缓发展。

CCS Insight 在其 2024 年及以后技术产业未来的年度预测中，对人工智能领域提出了多项预测，而人工智能技术既有着无数关于其前景和隐患的报道。

CCS Insight 在 2024 年的主要预测是，生成式人工智能在 2024 年将「受到冷水浇头」，因为与该技术相关的成本、风险和复杂性的现实将「取代」了围绕该技术的炒作。

CCS Insight 的首席分析师 Ben Wood 在发布预测报告前表示：「现在，所有人都在谈论生成式人工智能，包括 Google、亚马逊、高通、Meta 等等。」

「我们是人工智能的坚定支持者，我们认为它将对经济产生巨大影响，我们认为它将对整个社会产生重大影响，我们认为它对提高生产率非常有益，」Wood 说道。

「但是，到 2023 年为止，围绕生成式人工智能的炒作已经非常巨大，我们认为它被过度炒作了，而且还有很多障碍需要克服才能推向市场。」

生成式人工智能模型，例如 OpenAI 的 ChatGPT、Google Bard、Anthropic 的 Claude 和 Synthesia，需要大量计算能力来运行复杂的数学模型，以便解决用户提示并产生相应的回应。

科技企业必须获取高性能芯片来运行人工智能应用程序。在生成式人工智能的情况下，大公司和小型开发者通常会使用由半导体巨头英伟达设计的先进图形处理单元（GPU）来运行他们的人工智能工作负载。

现在，越来越多的公司，包括亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Meta，以及据报道 OpenAI，都在设计自己专用的人工智能芯片来运行这些人工智能程序。

「仅部署和维持生成式人工智能的成本就非常巨大，」Wood 表示。「这对这些大公司来说没什么问题。但是对于许多组织、许多开发者来说，这将变得太昂贵了。」

欧盟人工智能法规面临障碍

CCS Insight 的分析师还预测，欧盟的人工智能法规——在技术立法方面往往是引领潮流的——将面临障碍。

他们表示，欧盟仍将是第一个为人工智能引入具体法规的地区，但由于人工智能的快速发展，这些法规可能会被「多次」修改和重新制定。

「法规直到 2024 年底才能最终确定，这使得行业必须自行采取最初的自我规制步骤，」Wood 预测。

人工智能生成的内容警告

据 CCS Insight 称，搜索引擎将很快为用户添加内容警告，提醒他们正在查看的材料是由人工智能生成的，而不是由人类制作的。

每天都会发布大量由人工智能软件生成的新闻故事，其中经常充斥着事实错误和错误信息。据新闻和信息网站的评级系统 NewsGuard 称，有 49 个新闻网站的内容完全由人工智能软件生成。

CCS Insight 预测，这样的发展将促使一个互联网搜索公司为由人工智能制造的材料添加标签，就像社交媒体公司为与 Covid-19 有关的帖子引入信息标签一样，以打击关于该病毒的错误信息。

人工智能犯罪将无所遁形

CCS Insight 预测明年将开始逮捕实施基于人工智能的身份欺诈的人。

该公司表示，警方将在 2024 年早些时候首次逮捕使用人工智能冒充他人的人，这可能是通过语音合成技术或其他类型的「深度伪造」实现的。

「图像生成和语音合成基础模型可以根据在社交媒体上公开发布的数据定制，以冒充目标，从而实现了成本效益和逼真的深度伪造，」CCS Insight 在其预测列表中指出。

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