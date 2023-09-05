一站式代码格式化工具Biome开源 可在几秒内格式化JSON代码

站长之家（ChinaZ.com）9月5日 消息:Biome 是一个用于构建和维护 Web 项目的现代化工具链。它支持 JavaScript、TypeScript、JSON 和 CSS 等主流 Web 开发语言，能够在短短几秒内对 JavaScript、TypeScript、JSON 和 CSS 代码进行格式化和检查。

项目地址:https://github.com/biomejs/biome

Biome 需要极少的配置，能够提供详细的上下文诊断信息，尽可能地帮助开发者。

Biome 统一了许多以前需要各种独立工具完成的功能，比如处理代码、显示错误、并行处理、缓存以及配置等。它拥有一流的 IDE 支持和顶尖的错误恢复功能。

建立在共享基础之上，Biome 为处理代码、展示错误、并行工作、缓存和配置等提供了协同的体验。Biome旨在最终取代 Babel、ESLint、webpack、Prettier、Jest 等工具。

Biome 的主要功能有:

即时格式化和检验代码，支持热重载

丰富的 IDE 集成，提供完整的源代码解析和错误恢复

并行处理任务，提高性能

默认的最佳实践，配置简单

统一的工作流，取代各种独立工具

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