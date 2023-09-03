Mozilla 的 9 名隐私专家都无法判断微软是否在利用你的个人数据训练其人工智能模型

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:微软是否在使用个人数据来训练人工智能？Mozilla 公司认为是这样。该公司认为总部位于雷德蒙德的科技巨头正在做某些事情，涉及使用您的个人数据来训练 AI 模型。

如果证明属实，那么在新的和微软服务协议生效之后（即 9 月 30 日），微软可能会使用您的个人数据来训练其 AI 模型，包括 Bing Chat、Windows Copilot 和未来开发的所有其他 AI 工具。

这里说的「可能」，因为 Mozilla 并不确切知道微软将如何做到这一点，但它很有可能会这样做。根据他们最新的博客文章，在鼓励人们签署请愿书要求微软透明地使用个人数据时，该公司声称聚集了 9 名隐私专家（其中包括 4 名律师）审查了微软的新服务协议，并没有一个能够确定微软将要做什么——这表明即使对于专家而言，新协议也难以理解。微软是否有所企图？

我们请了四名律师、三名隐私专家和两名活动人工审查了微软即将生效的新服务协议，并没有一个专家能够确定微软计划利用您的个人数据——包括从 130 种产品中获取音频、视频、聊天和附件，包括 Office、Skype、Teams 和 Xbox——来训练其 AI 模型。

请愿书要求微软提供透明度，并禁止使用个人数据来训练 AI。根据发送给签署请愿书的用户的电子邮件，微软可能会利用您在 Teams 和 Skype 上进行的每一次音频和视频通话来训练其 AI，从而危及您的隐私。

想象一下，在微软服务中进行的每次私人对话都可以成为培训 AI 所需材料，每次的 Teams 视频聊天中的音频和视频，每个 Skype 电话。微软电子邮件产品中的每一个附件，通过 Xbox 聊天发送的每条消息以及更多内容。这是我们从未考虑过——更不用说同意了——我们的私人对话被以一种我们从未考虑过的方式使用。

微软确实会收集并使用您的个人数据来培养 AI，并表示这样做是为了改善其 AI 应用程序提供给您全面体验。然而，由于微软相当含糊不清，因此你真正无法确定该怎么办。

我们使用收集到的数据为您提供丰富互动体验。具体地说，我们使用数据： - 提供产品（包括更新、安全性问题排除和提供支持）。这也包括在需要提供服务或执行您请求的交易时共享数据。 - 改进和开发我们的产品。 - 个性化我们的产品并进行推荐。 - 向您广告和市场营销，包括发送促销通信、定向广告以及呈现相关优惠。 「我们还使用数据来运营业务，其中包括分析绩效、履行法律义务、开发员工队伍以及进行研究。」 「为了实现这些目的，我们处理个人数据时既采用自动化方法（例如 AI），也采用手动方法。我们自动化方法常常与手动方法有关联且得到支持。例如，为了构建、培训和改善自己的自动化处理方式（包括人工智能或 AI）的准确性，我们会对一些预测和推断进行手动审核，并将其与生成预测和推断所依据的基础数据进行比较。例如，在获得您的许可并旨在改进语音识别技术时，我们会手动审查我们已采取措施去识别化的语音数据短片段。此类手动审核可能由代表微软公司工作的员工或供应商执行。」

如果你不确定，请阅读整个微软服务协议书；但你应该知道它是篇很长的文章，并且有些部分你无法完全理解（正如 Mozilla 所述）。

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