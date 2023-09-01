一站式AI品牌创建平台uBrand 智能生成品牌设计

站长之家（ChinaZ.com）9月1日 消息:uBrand是一个利用AI和大数据技术，帮助企业和创业者快速打造个性化品牌的在线平台。从Logo开始，只需要4步，就可以树立专业品牌形象，让你的品牌立刻拥有独一无二的视觉形象。

第一步是上传你的logo设计或使用我们的logo生成器在线制作，我们将引导你完成logo视觉的搭建，让你的品牌立刻拥有独一无二的视觉形象。

体验地址：https://www.ubrand.com/

第二步是让智能AI帮助你把品牌使命和愿景融入你的故事，打动每一位顾客。每个品牌都需要一个动人的故事。

第三步是利用我们的智能引擎，根据您的品牌信息自动生成全方位品牌营销方案和内容。从宣传海报、社交媒体，甚至一键生成你的品牌宣传短视频，让你的品牌形象更加鲜明。

第四步是在线管理品牌资源。随着品牌的不断升级成长，你的全部品牌资源包括logo文件、设计模板、素材图库都将自动同步保存在你的品牌资源库（BAM），方便随时管理和分享。

uBrand使创业者无需设计和策划背景，也能以低成本快速创建具备核心品牌要素的专业形象和识别系统。它致力于以AI赋能品牌创建过程，降低创业品牌营建的门槛。

核心功能:

在线Logo设计器:用户可以自由设计品牌LOGO，或使用AI生成

智能品牌策划:辅助用户撰写品牌故事和定位策略

AI生成品牌资产:根据用户输入，自动生成品牌视觉、文案等资源

品牌资源库:提供云端存储和管理品牌资源的功能

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