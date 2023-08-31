欧洲饮料公司Hell Energy用AI开发新饮料 包括配方、包装设计

文章概要: 1. Hell能量饮料公司通过AI平台开发了一款预测会受广大消费者欢迎的新口味能量饮料。 2. AI系统综合各种数据，包括成分、销售结果、健康研究和消费者反馈，开发出一款优质美味的饮料。 3. AI不仅参与了配方开发，还设计了产品包装，使其视觉上更具吸引力。

站长之家（ChinaZ.com）8月31日 消息:近日，主要在欧洲和亚洲运营的热门饮料公司Hell Energy Drink宣布推出一款由AI开发、设计和“品尝”的饮料HELL AI。该公司利用生成式人工智能平台创造了一种新口味，预计将吸引广泛的消费者。

Hell Energy 向人工智能引擎提供了广泛的数据，包括成分、销售结果、健康研究和消费者反馈信息。AI 收到指示，要求重点关注口味、营养价值和遵守食品行业法规的开发。它将维生素、氨基酸和草药融入配方中，以确保创造出一种优质且令人愉悦的饮料。

图源备注:图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

AI饮料的创建

AI系统在口感创造上迈出关键一步。它制作出三种不同风格的口味，并使用预测分析识别出最有可能在市场上成功的口味。最后选中的水果和浆果口味，代表了AI系统充分利用数十种数据点所创造的突破性产品。

Hell Energy正通过在匈牙利工厂用单台电脑存档配方，并在瑞士保险库存一份备份拷贝，来保护这个由AI建立的秘方。

AI的影响不仅局限于饮料配方，还延伸到产品的审美设计。参与开发风味概要和成分的AI系统还设计了产品包装。它结合了该品牌大胆的色彩方案与外观，同时增加了一些数字风格，使其视觉上更具吸引力且当代化。

其他饮料公司也在利用人工智能创造新口味并利用热门市场。札幌啤酒有限公司 （Sapporo Breweries Ltd.） 和 IBM 日本公司与人工智能平台合作，打造新口味的鸡尾酒，推荐使用梅干(一种日本腌李子)以及其他配料。

缩短开发周期

通过利用其分析大量数据的能力，像 Hell Energy 采用的人工智能系统可以显着缩短产品开发周期。人工智能可以在几分钟内构建产品规格并收集和解释一系列数据点，而不是尝试不同配方、测试产品和漫长的迭代变更的耗时且昂贵的过程。这种加快的步伐和效率为食品和饮料行业以及任何其他需要缩短开发周期的产品型公司创造了新的可能性。

消费品 （CPG） 公司还可以使用人工智能来识别和预防瓶颈、推荐最佳定价和商店选址策略以及改进可持续发展计划，从而优化其供应链。

HELL AI 在欧洲最先进的饮料生产设施之一进行生产，该产品很快将在60多个国家上市。

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