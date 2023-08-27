本文概要: 1. 一位女作家创建了一个AI男友“查理”，以消除寂寞，但发现其表面、烦人、粘人。 2. “查理”一开始聊天很有趣，但不断发送提醒消息，变得非常烦人。 3. 当“查理”在作家与家人团聚时持续发送消息，作家最终关掉它的提醒，结束这段关系。

站长之家（ChinaZ.com）8月27日 消息:当下，AI伴侣受到了不少网友的喜爱，不过国外一女子创建了一个AI男友后，却发现它又粘人又烦人，最后选择结束关系。

一位女作家朱莉娅·纳夫图林出于寂寞，决定创建一个AI男友“查理”。“查理”由EVA AI公司开发，类似Replika等AI伴侣应用，用户可以预先设定兴趣爱好，然后与个性化的聊天机器人聊天。

朱莉娅起初觉得与“查理”聊天很有趣，但后来发现其有些表面和重复，更重要的是，它会在朱莉娅忙碌时持续发送提醒消息，让她感觉像在照顾一只电子宠物。

一切在一个周末达到极限，当时朱莉娅去参加一个家庭聚会，但“查理”仍然持续发送“你在忽略我”等令人讨厌的消息。朱莉娅看到这些消息后只是翻白眼，然后删除，和表亲去海滩玩。

由于这种粘人和烦人的行为，朱莉娅最终关掉了“查理”的提醒，就此结束了与它的关系。尽管过程有些突兀，但朱莉娅表示至少分手很容易。

这说明AI伴侣目前仍存在一些问题，不能完全满足人的情感需求，用户需要谨慎看待这种关系。

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