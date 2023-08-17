NCSoft将推出系列AI语言模型VARCO 提高游戏开发效率

站长之家（ChinaZ.com）8月17日 消息:韩国的互动娱乐软件公司NCSoft 宣布将推出一组名为 VARCO 的人工智能语言模型LLM，它由四种语言模型以及由这些语言模型提供支持的生成式人工智能服务组成。

具体来说，VARCO提供的三项生成式人工智能服务旨在提高游戏开发效率。据该公司介绍，VARCO 是“Via AI，Realize your Creativity and Originality”的缩写。

VARCO 的四种大语言模型分为“基础模型、提示模型、对话模型和生成模型”。它推出了韩语版“中小型VARCO LLM”，而英语和双语版本将在不久后推出。它最终计划与 VARCO 合作支持多个基于人工智能的项目，包括“数字人类、生成式人工智能平台和对话语言模型”。

NCSoft 还推出了三项由 VARCO LLM 支持的生成式人工智能服务，统称为 VARCO Studio。其中包括 VARCO Art，一种文本到图像生成器;VARCO Text，文本生成管理平台;VARCO Human，一种数字人类创建和管理工具。这三项服务共同构建是为了帮助简化游戏设计和开发的要素。

NCSoft 首席研究官 Jehee Lee 在一份声明中表示:“VARCO在迄今为止同类尺寸的其他韩国型号中表现出了最高水平的性能。NCSOFT 将利用 VARCO 在各个领域以及游戏内容开发方面提供新的原创价值和体验。”

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