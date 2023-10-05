Arc 浏览器的「Arc Max」新 AI 功能结合了 OpenAI 和 Anthropic 的模型

站长之家(ChinaZ.com) 10月5日消息:Arc 浏览器终于推出了其「Arc Max」AI 功能，该浏览器使用 OpenAI 的 GPT-3.5 和 Anthropic 的模型相结合，构建了轻量级但实用的功能。

图片来自Arc

与其他竞争对手浏览器中的 AI 助手一样，您可以与 ChatGPT 交谈或在当前页面的上下文中提问。

然而，Arc 在其实现中添加了一些巧妙的功能。Arc Max 可以根据页面标题重命名固定标签，并使它们简洁易读。此外，它还可以根据文件内容重命名下载的文件。这个新的 AI 功能还可以在您悬停在链接上并按 Shift 键时获取链接的摘要预览。用户可以通过转到命令栏（Cmd + T）并键入「Arc Max」来访问这些功能。他们可以选择启用哪些功能。他们可以通过在命令栏中键入「ChatGPT」并提问来与 ChatGPT 交谈。

网络上有大量基于 AI 的工具，从 Web 应用程序到扩展。关键是通过将它们与您的工作流程很好地集成在一起，使它们变得有用，这样您就不必费力去使用「AI 功能来提高您的生产力」。

在接受 The Verge 采访时，The Browser Company 表示，它制作了各种原型，以使 AI 功能具有上下文性。团队尝试通过选择文本并将前进按钮转换为探索页面来实现自动记笔记。

今年早些时候，Arc 推出了一个名为 Boosts 的功能，允许您删除页面上的某些元素并自定义页面。在其中一个原型中，该公司尝试了一种用户可以使用提示创建 Boosts 的方法。但是由于速度不够快，这些功能没有列入最终列表。

在一次直播公告中，该公司的 CEO Josh Miller 表示，这些功能并不是一成不变的。他说浏览器至少会保留这五个功能 90 天，并在此期间收集关于这些功能的反馈，以决定保留哪些功能。

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