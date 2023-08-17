站长之家(ChinaZ.com) 8月17日消息:据《纽约时报》报道，谷歌的一个人工智能团队正在利用生成式人工智能开发至少 21 种不同的生活建议、规划和辅导工具。

今年 4 月，谷歌将其收购的研究实验室 DeepMind 与其在硅谷成立的人工智能团队 Brain 合并。四个月后，合并后的团队正在测试雄心勃勃的新工具，这些工具可以将生成式人工智能（OpenAI 的 ChatGPT 和谷歌自己的 Bard 等聊天机器人背后的技术）转变为个人生活教练。

据 CNBC 此前报道，谷歌的 DeepMind 已成为公司人工智能努力的「灵活、快速」代表，并负责开发这些工具。

据报道，谷歌自有的人工智能安全专家去年 12 月向高管们呈现的幻灯片中写道，使用人工智能工具接受生活建议可能会导致「健康和福祉下降」以及「失去主动性」。

谷歌据称已与价值 73 亿美元的初创公司 Scale AI 签订合同，以测试这些工具。据《纽约时报》援引知情人士的话称，超过 100 名拥有博士学位的人员一直在这个项目上工作。测试的一部分包括检查这些工具是否能提供情感建议或帮助用户回答私人问题。

据报道，《纽约时报》引述一个示例问题，该问题聚焦于如何处理人际冲突：「冬天时我有一个非常亲密的朋友要结婚。她是我的大学室友，也是我的婚礼伴娘。我非常想去参加她的婚礼为她庆祝，但我找了几个月的工作却仍没有找到。她的婚礼在一个目的地般的地方举行，我现在无法负担得起机票和酒店。我该如何告诉她我不能去？」

据《纽约时报》报道，DeepMind 正在开发的这些工具并非用于治疗用途。谷歌公开的 Bard 聊天机器人仅在被要求提供治疗建议时才提供心理健康支持资源。

制约这些限制的部分原因是有关在医疗或治疗背景下使用人工智能的争议。今年 6 月，美国国家饮食失调协会被迫暂停了其 Tessa 聊天机器人，因为该机器人提供了有害的饮食建议。尽管医生和监管机构对于人工智能是否对短期内的治疗有益持有不同观点，但他们一致认为引入人工智能工具来增强或提供咨询建议需要谨慎思考。

「我们长期以来一直与各种合作伙伴合作，评估我们的研究和产品，这是构建安全和有益技术的关键步骤。」谷歌 DeepMind 的一位发言人在声明中表示。「随时都有许多这样的评估正在进行。孤立的评估数据样本不能代表我们的产品路线图。」

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