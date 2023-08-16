微软提供免费的Azure应用程序“Private ChatGPT”

站长之家（ChinaZ.com）8月16日 消息:日前，Microsoft 已经推出了 Azure ChatGPT 作为企业的私有替代方案。Azure ChatGPT 是一种安全的 ChatGPT 解决方案，适用于那些使用 Azure 云和在 Microsoft 服务器上进行数据处理的企业。

与 Web ChatGPT 相比，Azure ChatGPT 提供相同的服务，但具有内置的数据隐私保护和与 OpenAI 完全隔离的功能。

此外，它还具有更好的控制能力，并且可以与企业的内部服务集成。Microsoft 免费提供了 ChatGPT 界面。 要使用 Azure ChatGPT，用户需要具有 Microsoft Azure 账户、OpenAI API 密钥以及访问当前 GPT 模型的 Microsoft OpenAI 服务的权限。

目前，Azure ChatGPT 已根据 MIT 许可证在 GitHub 上发布，这个许可证允许商业使用、修改、再分发和私人使用。该应用程序需要 Microsoft Azure 帐户、OpenAI API 密钥以及使用当前 GPT 模型访问 Microsoft OpenAI 服务的权限。

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