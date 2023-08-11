小鹏汽车：行程记录功能现已向全系车型开放

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:小鹏汽车宣布，行程记录功能现已向全系车型开放。

这个功能不仅可以记录每一段难忘的旅程，还可以将数据生成海报并一键分享。现在，小鹏汽车的APP升级至4.31.0版本及以上，用户即可查看其专属的智驾印迹。

在行程详情页中，用户可以查看每段行程的个性化数据，包括简易轨迹、智驾里程和百公里能耗等。

进入路径:小鹏汽车App车控页——用车数据——行程记录

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