小鹏汽车：行程记录功能现已向全系车型开放

站长之家（ChinaZ.com）8月11日 消息:小鹏汽车宣布，行程记录功能现已向全系车型开放。
这个功能不仅可以记录每一段难忘的旅程，还可以将数据生成海报并一键分享。现在，小鹏汽车的APP升级至4.31.0版本及以上，用户即可查看其专属的智驾印迹。
在行程详情页中，用户可以查看每段行程的个性化数据，包括简易轨迹、智驾里程和百公里能耗等。
进入路径:小鹏汽车App车控页——用车数据——行程记录
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2023年7月31日，OPPO宣布与理想汽车达成合作，OPPO智行车管家功能将支持理想L全系车型。早在2020年末，OPPO就已经推出数字车钥匙功能，首发适配理想One车型，此次合作升级是OPPO打造全链路无缝出行的进一步实践。理想适配车型：理想L全系车型及理想ONE车型。
快科技7月27日消息，国内车圈日前发生了一件罕见”大事，大众斥巨资入股小鹏，小鹏也一举变成大鹏”，资本市场对其格外看好，小鹏美股一夜最高涨幅超40%，引全球车企关注。7月26日晚，大众宣布将向小鹏增资约7亿美元，以每ADS15美元的价格认购小鹏约4.99%的股权。交易完成后，大众将获得一个小鹏董事会观察员席位。在合作的初期阶段，面向中国的中型车市场，双方计划共同开发两款大众汽车品牌的电动车型，并计划于2026年走向市场。谈及双方的合作模式，小鹏方面表示，大众基于小鹏G9的平台，硬件到软件，打造2款B级别SUV。小鹏提供平台和?
凤凰网科技讯7月26日消息，小鹏汽车美股快速拉升涨36%。大众汽车宣布计划向小鹏汽车投资7亿美元，共同在华开发电动汽车。交易完成后持有小鹏约4.99%的股权。
小鹏汽车官方发布声明，称有部分商家以小鹏汽车的名义在电商平台低价出售仿冒家充设备、翻新机、违规设备等，这种行为不仅损害了小鹏汽车的品牌形象，也严重影响了小鹏用户的消费体验。小鹏汽车已经采取一系列措施维护知识产权和品牌形象，对于任何侵权行为都将依法追究到底。当前小鹏汽车官方旗舰店中，上架销售的商品有各个车型的订金、第二代家用充电桩、电动牙刷、户外便携充气折叠椅、香薰风扇、户外折叠桌、星际鹏音无线耳机等周边商品。
凤凰网科技讯 7月26日消息，大众汽车集团7月26日在官网宣布与小鹏汽车签署长期合作技术框架协议，合作初期将共同开发两款针对中国市场中型车市场的大众品牌电动车型，并将于2026年推出，这有待最终协议的达成。大众汽车还将向小鹏投资约7亿美元，大众将以每股美国存托凭证（ADR）15美元的价格收购小鹏汽车4.99%的股份，并将在后者董事会中占有一个观察员席位。此外，奥迪与其合资伙伴上汽集团签署了战略备忘录，以进一步扩大现有合作。根据上述协议，双方还计划在未来联合开发下一代智能网联汽车（ICV）的新本地平台。截至发稿，小鹏美股?
快科技8月2日消息，就在今日，有消息称小鹏汽车负责自动驾驶的副总裁吴新宙将要离职，接下来将加入英伟达，任全球副总裁”一职，直接给黄仁勋汇报。由于智能驾驶是小鹏汽车的招牌和王牌，而吴新宙又是总负责人，他的离任无疑会给小鹏汽车带来不小的压力，正当大家议论纷纷，猜测传闻是否为真时，小鹏汽车创始人、CEO何小鹏官宣了该消息。其表示：关于新宙的事情，今天好多朋友询问，我在这里统一答复和表示感谢:因为家庭和多方面的原因，新宙在去年下半年表示要回到美国，里面原因很多，但是我非常尊重和认可他的思考，所以在后面的10个多
如果用6个字来形容今天的大众汽车，可能打不过，就加入”再合适不过了，面对中国造车新势力的攻势，焦虑的大众另辟蹊径斥资50亿和小鹏汽车一起过日子。大众汽车发布声明，宣布大众汽车品牌与小鹏汽车达成技术合作框架协议，作为长期战略合作的一部分，大众汽车集团将向小鹏汽车增资约7亿美元，交易完成后，大众汽车集团将获得一个小鹏汽车董事会观察员席位。双方官宣合作后，小鹏汽车董事长何小鹏还在微博上晒出了与大众汽车集团董事长兼首席执行官RalfBrandstaetter的合照，并表示期待大和小的携手，将最好的技术，最好的产品，最好的品牌带到全球”。
随着电动汽车市场快速发展，充电桩也变得越来越抢手，尤其是车企在热门商圈设立的充电桩，经常会发现一些车即使充完电，甚至没充电占用充电桩的情况，原因其实也与商场停车位紧缺有关。不少车企都会采用充电超时收费”的方式来避免充电桩被占用，从提高充电桩的利用率。值得一提的是，与特斯拉相比，小鹏汽车充电桩超时占位要便宜很多了，特斯拉在空闲桩数量超50%时，不收占位费，空闲桩数量不足50%时，充电桩占用费为3.2元/分钟；没有空闲桩时，超时占位费高达6.4元/分钟。
小鹏汽车宣布，小鹏汽车与大众汽车集团达成长期战略合作伙伴关系，小鹏汽车和大众汽车集团将利用各自的优势共同开发两款大众品牌B级纯电动车，以大众汽车品牌在中国市场销售。小鹏以每股美国存托凭证15美元的价格向大众汽车集团发行A类普通股，约占交易结束后小鹏已发行股本的4.99%，总代价约为7亿美元。我们将相互分享智能电动汽车技术和世界一流的设计和工程能力，并相互学习。
日前，大众汽车集团正式和小鹏汽车联姻，大众向小鹏增资约7亿美元，获得约4.99%的股权，成为继何小鹏和阿里巴巴后的第三大股东。大众汽车集团中国董事长贝瑞德发长文谈到了与小鹏汽车的合作。根据小鹏汽车透露的合作细节，双方将基于小鹏汽车G9车型平台、智能座舱以及高阶辅助驾驶系统，共同开发两款B级电动汽车，计划2026年走向市场。
iQOO Neo8 系列天玑9200+首发机型会是iQOO Neo8系列，大概率会是iQOO Neo8 Pro。天玑 9200+ 的 CPU 和 GPU 成绩都超过了高通骁龙 8 Gen 2 旗舰处理器，相比上一代天玑 9200 的 GPU 性能大幅提升。除了将搭载天玑 9200 + 处理器以外，iQOO Neo8 Pro 还将配备一块 1.5K 显示屏，采用 1/1.5 英寸 5000 万像素主摄，并配备了 16GB LPDDR5X + 512GB UFS 4.0。
核心频率不同，CPU型号不同天玑9200+和天玑 9000 都是联发科的5G旗舰级芯片，天玑9200+和天玑9000都是采用台积电4nm工艺制程。天玑9200+的CPU最高主频为3.3GHz，而天玑 9000 的CPU最高主频为3.2GHz。两款芯片都支持双模5G、WiFi 6E和蓝牙5. 2 等技术。
台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。
天玑9200+主频是3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同，跑分要比骁龙 8Gen 2高一点点天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。跑分数据，天玑 9200+ 在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。天玑9200+的安兔兔跑分大约为 136 万分，骁龙8Gen2 安兔兔跑分大约是128万分。
在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分联发科已经正式官宣，天玑9200+将于 5 月 10 日发布，这款处理器的 Geekbench v6 跑分已经出现。天玑 9200+ 处理器与天玑 9200 同架构，但所有核心频率增加，主频来到了 3.0GHz，与骁龙 8Gen 2 相同。 根据爆料的跑分数据，天玑9200+在 Geekbench v6 平台单核得分 2121 分，多核得分 5655 分。 作为对比，骁龙 8Gen 2 的单核跑分成绩在大约 2000，多核成绩大约 5400。
7天以上小米手环 8 搭载蓝牙 5.1，内置直流 3.87V 聚合物锂离子电池，型号为 M2239B1。上一代的小米手环 7 续航大约有9-15天左右。 小米手环 7 内置180mAh 电池。预计小米手环8的续航会比小米手环7续航略微提升一点。
2K+ 分辨率魅族 20 Pro 采用6.81英寸直屏，2K+ 分辨率、100% P3 广色域、120Hz LTPO 高刷、最高 1200 nit 全屏亮度、最低 2 nit 全屏亮度，同时支持防蓝光、DC 调光等功能一应俱全；魅族 20 Pro采用旗舰级性能配置，包括顶级处理器第二代骁龙 8、12GB 起步的 LPPDR5X 大内存、至高 512GB UFS4.0 极速闪存以及 36424 平方毫米的立体散热堆叠。
第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。
6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。
第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。
6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。
第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。
后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999
6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。
6.67英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率华为P60 系列的屏幕搭载了骁龙8+ 4G处理器，6. 67 英寸的OLED屏幕，支持1~120Hz的LTPO刷新率，支持1440Hz PWM调光，拥有10. 7 亿色、全局P3 色域、HDR-P3|HDR Vivid显示效果；覆盖四曲昆仑玻璃，支持IP68 防水，是全球首款德国莱茵专业色准双重认证的手机；相机方面，华为P60 支持F1.4-4. 0 十档可变光圈，搭载大光圈高透光镜群和RYYB超感光传感器，支持了华为XD Fusion Pro质感引擎；支持双向北斗卫星消息；首发搭载鸿蒙3.1，支持AOD息屏显示；价格，华为P60 的128GB版 4488 元，256GB版本是 4988 元，512GB版本是 5988 元。
天玑9000处理器OPPO Pad2内置了天玑9000处理器，天玑9000CPU采用先进的1+3+ 4 三丛集旗舰架构1×Arm Cortex-X2 超大核 @3.05GHz，迸发惊人峰值性能，满足旗舰手机对高性能的需要;3×Arm Cortex-A710 大核 @2.85GHz，使重载应用和多任务的处理更加高效;4×Arm Cortex-A510 能效核心 @1.8GHz，以低功耗处理轻量级任务。安兔兔平台上，天玑9000的跑分是107万分，在Geekbench 5 中，搭载了天玑 9000的 Vivo X80 Pro 得分 1248 和 4191(单核和多核)。
天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。
5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。